Ierste bewiis fan houten struktueren makke troch iere minsken fûn yn Zambia

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Liverpool en Aberystwyth University hawwe in opmerklike ûntdekking makke by Kalambo Falls yn Sambia. Neffens harren stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature, hawwe de ûndersikers goed bewarre hout ûntdutsen dat nei alle gedachten op syn minst 476,000 jier âld is, foarôfgeand oan de evolúsje fan Homo sapiens. It hout eksposearret stiennen ark cut-markearrings, wat oanjout dat iere minsken mei opsetsin foarme en joined twa grutte logs te bouwen fan in struktuer, mooglik in platfoarm of in part fan in wenning.

Dizze fynst fan Kalambo Falls fertsjintwurdiget it ierste bewiis yn 'e wrâld fan minsken dy't opsetlik logs meitsje om byinoar te passen. Dizze yngewikkelde houtwurktechniken daagje it hearskjende leauwen út dat minsken fan 'e stientiid strikt nomadysk wiene. Professor Larry Barham fan 'e Universiteit fan Liverpool merkte op dat dizze ûntdekking ús begryp fan ús iere foarâlden feroare hat. Hy beklamme dat dizze persoanen net gewoan primitive wêzens wiene, mar leaver, se brûkten har yntelliginsje, ferbylding en feardichheden om wat ynnovatyf en ungewoane te meitsjen.

De leeftyd fan dizze houten artefakten waard bepaald mei help fan luminescence dating techniken, dy't beoardielje de lêste kear mineralen yn it omlizzende sân waarden bleatsteld oan sinneljocht. Luminescence dating kinne ûndersikers te datearje befinings út folle earder tiid perioaden en stik tegearre in dúdliker byld fan minsklike evolúsje. De Kalambo Falls site waard ôfgroeven yn de jierren 1960, mar de âldens fan it hout wie bleaun ûnwis oant no ta.

It ûndersyk, ûnderdiel fan it projekt Deep Roots Of Humanity, smyt ljocht op de ûntwikkeling fan minsklike technology yn 'e stientiid. It projekt, finansierd troch de UK's Arts and Humanities Research Council, belutsen gearwurking mei de National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, en it National Museum, Lusaka yn Zambia. Professor Barham spruts opwining út foar takomstige ûntdekkingen op 'e side fan Kalambo Falls, en beklamme har betsjutting as in bûtengewoane erfguod foar Sambia.

Dit baanbrekkende ûndersyk bringt de opmerklike kreativiteit en fernimstigens fan ús âlde minsklike foarâlden yn fokus, en docht bliken dat se folle mear ferfine wiene dan earder tocht.

