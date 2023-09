Undersykje seldsume hjitte plasmastreamen yn 'e boppeste atmosfear

Tichtby de poalen fan 'e ierde binne aurorae in gewoan sicht, dy't kleurige ljochtshows yn' e boppeste sfear sjen litte, feroarsake troch de ynteraksje tusken de sinnewyn en de magnetosfear fan 'e planeet. Lykwols, tichter by de evener, kin in oar atmosfearysk ferskynsel foarkomme: subaurorale iondrift (SAID).

SAID-eveneminten befetsje de flugge, westlike stream fan hyt plasma troch de ionosphere. Dizze eveneminten binne ferbûn mei sichtbere struktueren yn 'e himel, lykas stabile auroral read (SAR) bôgen en sterke ferbettering fan thermyske emisjesnelheid (STEVE). Typysk komme SAID-eveneminten foar tusken dusk en middernacht, mar d'r binne gefallen west fan SAID-streamen ûntdutsen nei middernacht.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn it Journal of Geophysical Research: Space Physics, ûndersikers rjochte op 15 postmidnight SAID eveneminten ûntdutsen tichtby Súd-Amearika yn 2013. Troch analysearjen gegevens út ferskate boarnen, ynklusyf satellyt programma en maatregels fan auroral aktiviteit, se ûndersocht de skaaimerken en formaasje fan dizze seldsume foarfallen.

De ûndersikers fûnen dat de SAID-eveneminten nei middernacht, fergelykber mei foarfallen foar middernacht, in gefolch binne fan 'e komplekse ynteraksje tusken ionosfearyske omstannichheden en geomagnetyske dynamyk. It ynteraksje omfettet de formaasje fan elektryske fjilden en welle-dieltsje ynteraksjes, dy't fungearje as lokale waarmteboarnen.

Dizze befinings ferbetterje it begryp fan plasmadynamyk fan boppeste atmosfear en har potensjeel om radarsinjalen te fersteuren foar satellytfolging en oare krityske applikaasjes. Fierder ûndersyk op dit mêd kin weardefolle ynsjoch leverje yn hoe't SAID-eveneminten en har assosjearre ferskynsels de sfear fan 'e ierde kinne beynfloedzje.

Boarne: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Untwikkele yn 'e Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector Tidens 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677