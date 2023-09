De wei nei kommersjele leefberens: Unraveling it reaksjemeganisme fan lithium-swavelbatterijen

Wittenskippers by it Amerikaanske ministearje fan enerzjy (DOE) Argonne National Laboratory hawwe in wichtige trochbraak makke yn it begripen fan it reaksjemeganisme fan lithium-sulfurbatterijen. Dizze ûntdekking, koartlyn publisearre yn Nature, behannelet in wichtich probleem dat de kommersjele leefberens fan dizze batterijen hat hindere - har koarte libbens.

Lithium-sulfur-batterijen biede ferskate foardielen boppe lithium-ion-batterijen, ynklusyf hegere enerzjyopslachkapasiteit, legere kosten, en it gebrûk fan oerfloedige en betelbere swevel. As opskaald nei kommersjele grutte, ûnderfine dizze batterijen lykwols in rappe delgong yn prestaasjes by werhelle lading- en ûntladingssyklusen.

De wichtichste oarsaak fan dizze delgong is it ûntbinen fan swevel út 'e kathode, wat resultearret yn' e foarming fan oplosber lithium polysulfides. Dizze ferbiningen streame yn 'e negative lithiummetaalelektrode by it opladen, wat it probleem fierder fergruttet. Dit ferlies fan swevel en feroaringen yn de anode gearstalling signifikant beynfloedzje de prestaasjes fan de batterij.

Yn in eardere stúdzje ûntwikkele Argonne-wittenskippers in katalysator dy't it probleem fan swevelferlies effektyf fermindere as se tafoege oan 'e swevelkathode. Lykwols, oant no ta, it meganisme fan aksje op atomyske skaal fan dizze katalysator bleau ûnbekend.

It resinte ûndersyk fan it Argonne-team die bliken dat de oanwêzigens fan 'e katalysator yn' e kathode liedt ta in oare reaksjepaad. Mei de katalysator foarmje dichte nanoskaal bubbels fan lithium polysulfides op it katode-oerflak, it foarkommen fan swevelferlies en behâld fan batterijprestaasjes. Sûnder de katalysator foarmje ynstee mikroskaal staaffoarmige struktueren.

Ferskate karakterisaasjetechniken, ynklusyf synchrotron-röntgenstralen en in nij útfûn technyk om de elektrode-elektrolyt-ynterface te visualisearjen, waarden brûkt om dit reaksjemeganisme te ûntdekken.

Mei dizze trochbraak sjocht de takomst fan lithium-sulfur-batterijen kânsryk, en biedt in mear duorsume en miljeufreonlike oplossing foar de transportsektor.

