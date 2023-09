Bakteriële proteïnen dy't gewaaksen skea kinne wurde neutralisearre mei nanopartikels, neffens ûndersikers

Undersikers fan 'e Duke University hawwe in trochbraak makke yn it begripen hoe't bepaalde skealike baktearjele aaiwiten, bekend as AvrE / DspE, sykten yn gewaaksen feroarsaakje. Dizze aaiwiten binne fûn om kanalen te meitsjen yn planten, dy't liede ta ynfeksjes. Mei help fan foarsizzings fan keunstmjittige yntelliginsje hat it ûndersyksteam lykwols nanopartikels ûntdutsen dy't dizze kanalen kinne blokkearje, en effektyf foarkomme dat de baktearjes skea feroarsaakje. Dizze ûntdekking hat it potensjeel om de wrâldekonomy $ 220 miljard te besparjen dy't jierliks ​​ferlern giet troch plantsykten.

Al mear as twa desennia hawwe biolooch Sheng-Yang He en syn team de molekulen bestudearre dy't plantpatogenen brûke om sykten yn ferskate gewaaksen te feroarsaakjen. Ien famylje fan ynjeksjede aaiwiten, AvrE / DspE, hat fan bysûnder belang west. Dizze aaiwiten binne fûn om it ymmúnsysteem fan planten te ûnderdrukken en donkere wetter-weakke plakken op blêden te feroarsaakje, wat oanjout op ynfeksje. Nettsjinsteande har belang bleaunen in protte fragen oer hoe't dizze aaiwiten wurkje ûnbeantwurde.

Om dit probleem oan te pakken, wenden ûndersikers har nei in kompjûterprogramma neamd AlphaFold2, dat keunstmjittige yntelliginsje brûkt om de 3D-foarm fan proteïnen te foarsizzen. Kompjûter-generearre 3D-kaarten fan 'e AvrE / DspE-proteinen lieten in strie-achtige foarm sjen mei in silindryske stam. Dit late ûndersikers te hypoteze dat dizze aaiwiten kanalen kinne meitsje om in gat yn plantselmembranen te slaan en tagong te krijen ta it ynterieur fan 'e plant.

Fierder ûndersyk die bliken dat de ynderlike kearn fan 'e proteïnestruktuer in spesjale affiniteit hat foar wetter, wat oanjout dat it in wetterkanaal binnen de plant koe meitsje. Om dizze hypoteze te testen, hawwe ûndersikers de genlêzingen foar de baktearjele aaiwiten tafoege oan kikkertaaien en observearre dat de aaien opswolden en barsten as se bleatsteld oan in fertinne saline-oplossing.

Om dizze baktearjele aaiwiten te ûntwapenjen, eksperiminteare ûndersikers mei lytse sfearyske nanopartikels neamd PAMAM-dendrimers. Troch dieltsjes fan ferskillende grutte te testen, identifisearren se ien dy't it wetterkanaalprotein produsearre troch de baktearjes potinsjeel koe blokkearje en ynfeksje foarkomme.

Dizze trochbraak hat wichtige gefolgen foar de lânbou, om't it in potinsjele metoade leveret foar it neutralisearjen fan skealike baktearjele aaiwiten en it foarkommen fan plantsykten. It gebrûk fan nanopartikels om de kanalen te blokkearjen dy't troch dizze proteïnen makke wurde, kin liede ta substansjele ekonomyske besparring en soargje foar wrâldwide fiedingsfeiligens.

