Alde beamringen iepenbierje oanwizings foar massive sinneflare-evenemint

Ûndersikers hawwe fûn bewiis fan de grutste sinne flare evenemint yn de skiednis troch it bestudearjen fan âlde semi-fossilisearre beam ringen út in bosk yn de Súdlike Frânske Alpen. Troch de beamringen te analysearjen en de hoemannichte koalstof-14 te mjitten, ûntdutsen de ûndersikers in wichtige anomaly: in ienjierrige pyk yn koalstof-14 dy't 14,300 jier lyn barde. Dizze anomaly waard ek waarnommen yn iiskarnmonsters nommen út Grienlân, dy't yn deselde perioade in pyk yn in radioaktive isotoop fan beryllium toande. De ienige bekende ferklearring foar de hommelse ferheging fan radioaktive eleminten is in sinneflare, mar ien fan wier epyske proporsjes.

Sinneflaters fan dizze grutte binne nea waarnommen, om't ús opnommen skiednis fan sinneaktiviteit relatyf koart is. Troch beamringen en iiskernmonsters te bestudearjen kinne wittenskippers in better begryp krije fan it gedrach fan de sinne yn it ferline. It is essensjeel om it ferline fan 'e sinne te begripen om sekuer te foarsizzen en te meitsjen foar takomstige sinnestoarmen.

It machtichste opnommen sinneflare-evenemint barde yn 1859, bekend as it Carrington Event. Dit barren feroarsake aurorae te wêzen sichtber sa fier súdlik as Kuba, en telegraaf operators melde ûntfange elektryske skokken fanwege de ekstreme elektromagnetyske enerzjy produsearre troch de stoarm. It sinneflare-evenemint 14,300 jier lyn moat op syn minst tsien kear machtiger west hawwe om de opnommen hoemannichte koalstof-14 te generearjen.

Ekstreme sinnestoarmen lykas dizze kinne katastrofale effekten hawwe op ierde. Se kinne transformators yn elektrisiteitsnetten beskeadigje, wêrtroch langere blackouts feroarsaakje. Satelliten dy't brûkt wurde foar navigaasje en kommunikaasje kinne ek permanint skansearre wurde. Boppedat binne astronauten it risiko fan slimme bleatstelling oan strieling by sokke eveneminten.

Troch âlde beamringen te studearjen en de skiednis fan sinneflaters te begripen, kinne wittenskippers better foarsizze wannear't de folgjende stoarm wierskynlik foarkomt en har tariede op har potensjele gefolgen. De ûntdekking fan it grutste sinneflare-evenemint yn 'e skiednis markearret it belang fan fierdere ûndersyk op dit fjild om ús technology en ynfrastruktuer te beskermjen fan takomstige sinnestoarmen.

boarnen:

- Stúdzje troch Edouard Bard, heechlearaar klimaat en oseaanevolúsje, Collège de France en CEREGE

- Stúdzje mei-skreaun troch Tim Heaton, heechlearaar tapaste statistyk, Universiteit fan Leeds