Prehistoaryske fisk jout ynsjoch yn evolúsje fan skedel

In nije stúdzje publisearre yn Nature hat bliken dien dat in 455 miljoen jier âlde fossile fisk, Eriptychius americanus, wichtige ynsjoch hat levere yn 'e evolúsje fan' e skedels fan vertebraten. Undersikers fan 'e Universiteit fan Birmingham, Naturalis Biodiversity Center en it Natural History Museum brûkten komputearre tomografy om in detaillearre 3D-representaasje fan' e skedel fan 'e fisk te meitsjen. It is de earste kear dat sa'n wiidweidige rekonstruksje dien is op dit eksimplaar, dat yn de jierren fjirtich sammele is en ûnderbrocht is yn it Fjildmuseum foar Natuerhistoarje.

De stúdzje fûn dat Eriptychius in unike skullstruktuer hie oars as dy fan alle earder sjoen vertebraten. Yn stee fan in fêste bonke of kraakbeenstruktuer dy't it harsens omfette, hie dizze fisk skieden, ûnôfhinklike kraakbeen dy't har harsens beskermje. Dizze ûntdekking suggerearret dat de evolúsje fan struktueren om it brein te skieden fan oare dielen fan 'e holle mooglik ûntstien wêze mei Eriptychius.

Dr Ivan Sansom, de senior auteur fan 'e stúdzje, ferklearre de betsjutting fan dizze befinings: "Dit binne enoarm spannende resultaten dy't de iere evolúsjonêre skiednis kinne iepenbierje fan hoe't primitive vertebraten har harsens beskerme." Hy wiisde ek op it belang fan it bestudearjen fan museumkolleksjes en it tapassen fan nije techniken om nije ynsjoch oer âlde organismen te ûntdekken.

Dr Richard Dearden, de haadauteur fan 'e stúdzje, beklamme hoe't moderne ôfbyldingstechniken ûndersikers it unike behâld fan' e kop fan 'e fisk ûntdekke kinne, en in grutte gat yn ús begryp fan evolúsje fan' e skedel folje. Dizze kennis hat gefolgen foar it begripen fan 'e evolúsje fan' e skedel yn alle vertebraten, ynklusyf minsken.

Dizze stúdzje toant de wearde fan it brûken fan avansearre ôfbyldingstechniken om fossilen te analysearjen en in djipper begryp te krijen fan útstoarne soarten. It beljochtet ek de betsjutting fan museumkolleksjes by it leverjen fan weardefolle eksimplaren foar wittenskiplik ûndersyk.

boarnen:

– Richard Dearden, et al. It âldste trijediminsjoneel bewarre vertebrate neurocranium, Nature (2023).

- Universiteit fan Birmingham

Citation:

Prehistoaryske fisk foltôget 100 miljoen jier gat yn evolúsje fan 'e skedel (2023, 20 septimber). Ophelle 20 septimber 2023 fan Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html