In 455 miljoen jier âlde fossile fisk hat ûndersikers in nij perspektyf jûn oer hoe't vertebraten evoluearre om har harsens te beskermjen, neffens in stúdzje publisearre yn Nature. It eksimplaar yn kwestje is Eriptychius americanus, in âlde kaakleaze fisk ûntdutsen yn Kolorado, FS. De ûndersikers, fan 'e Universiteit fan Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre yn Leiden, Nederlân, en it Natural History Museum, brûkten komputearre tomografy om in detaillearre 3D-representaasje te meitsjen fan' e skedel fan 'e fisk.

Dizze stúdzje is de earste dy't de skedel fan Eriptychius, dy't yn 'e 1940's sammele is, oarspronklik beskreaun yn 'e 1960's, en op it stuit ûnderbrocht is yn it Field Museum of Natural History yn Chicago, folslein opnij makke. It ûndersyk finansierd troch de Leverhulme Trust die bliken dat Eriptychius skieden hie, ûnôfhinklike kraakbeen dy't de harsens omsluten, yn tsjinstelling ta lettere soarten dy't in folslein ferbûn koai fan kraakbeen hiene. Dit suggerearret dat de iere evolúsje fan struktueren om it harsens te skieden fan oare dielen fan 'e holle kin mei Eriptychius begon wêze.

Dr Ivan Sansom, Senior Lektor yn Paleobiology oan 'e Universiteit fan Birmingham en senior auteur fan' e stúdzje, spruts opwining út oer de befinings, en stelde dat se de iere evolúsjonêre skiednis kinne iepenbierje fan hoe't primitive vertebraten har harsens beskerme. Dr Richard Dearden, haadauteur fan 'e stúdzje en Postdoctoral Research Fellow by Naturalis Biodiversity Centre, beklamme de betsjutting fan' e ûntdekking, en stelde dat it in grutte gat ynfolje yn it begripen fan 'e evolúsje fan' e skedel yn alle vertebraten, ynklusyf minsken.

Dizze stúdzje beljochtet it belang fan museumkolleksjes en de tapassing fan nije ôfbyldingstechniken by it bestudearjen fan âlde eksimplaren. Troch komputearre tomografy te brûken, koene wittenskippers nije ynsjoch ûntdekke yn 'e evolúsje fan skedels fan vertebraten. De befinings jouwe weardefolle ynformaasje oer de iere stadia fan harsensbeskerming yn primitive vertebraten en drage by oan ús begryp fan 'e evolúsjonêre skiednis fan dizze krúsjale anatomyske funksje.

