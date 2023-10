Aqueous Chemistry in Carbonaceous Planetesimals: Synthesizing Prebiotic Organic Matter

Waterige skiekunde spilet in krúsjale rol yn 'e formaasje fan prebiotyske organyske stof binnen koalstofige planetesimalen. Dizze himellichems, dy't leaud wurde te foarmjen yn 'e iere stadia fan it sinnestelsel, hawwe it potensjeel om essensjele libbensboustiennen te leverjen oan oare planetêre lichems, ynklusyf de ierde.

Yn in resinte stúdzje ûndersochten ûndersikers de formaasje fan fitamine B3, ek wol nicotinic acid neamd, binnen dizze planetesimalen. Vitamine B3 is in wichtige foarrinner foar it ko-enzym NAD(P)(H), dat essinsjeel is foar it metabolisme fan alle bekende libbensfoarmen.

De ûndersikers foarstelden in nij reaksjemeganisme basearre op eardere eksperiminten op it fjild. De synteze fan fitamine B3 omfettet de kombinaasje fan sûkerfoarrinners, lykas glyceraldehyd of dihydroxyaceton, mei aminosoeren lykas asparaginesûr of asparagine. Dizze reaksjes komme foar yn in wetterige oplossing sûnder de oanwêzigens fan soerstof of oare oksidearjende aginten.

Om de betingsten binnen koalstofholdige planetesimalen te simulearjen, namen de ûndersikers oan dat in rotstichte fan 3 g/cm³, in porositeit fan 0.2, en in iisdichtheid fan 0.917 g/cm³ de poaren foltôge. De simulaasjes waarden útfierd by in druk fan 100 bar.

De resultaten fan 'e simulaasjes waarden fergelike mei mjitten oerfloeden fan nikotinsäure yn samples sammele út ferskate boarnen, ynklusyf de CI chondrite Orgeil, ferskate Antarktyske CM2 chondrites, en de net-groepearre C2 chondrite Tagish Lake. It type fan ekstraksjemetoade brûkt, lykas hyt wetter, kâld wetter ultrasonication, HCl-hydrolysearre, of formic acid, waard ek rekken holden.

De stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn it potinsjeel fan wetterige skiekunde binnen koalstofige planetesimalen foar synthesisearjen fan prebiotyske organyske stof. It begripen fan dizze prosessen kin helpe ljocht te smiten op 'e oarsprong fan it libben en de ferdieling fan essensjele boustiennen troch it hielal.

