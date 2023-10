Hoe Starlink-satelliten fan SpaceX beynfloedzje radioastronomy

Astronomen meitsje har soargen oer de ynfloed fan SpaceX's Starlink-satelliten op radioastronomy. It Square Kilometer Array Observatory (SKAO) is ynsteld om de machtichste radioteleskoop fan 'e wrâld te wurden, mar it tanimmend oantal satellytkonstellaasjes foarmje in bedriging foar de effektiviteit. Starlink hat al mear as 4,600 satelliten yn 'e baan en is fan plan om oant 42,000 mear te lansearjen. Dizze satelliten, tegearre mei takomstige konstellaasjes fan bedriuwen lykas Amazon, feroarsaakje ljochtfersmoarging en ynterferearje mei grûnbasearre observaasjes.

Radioastronomen dy't foarriedige tests útfiere mei de Engineering Development Array 2 (EDA2) yn West-Austraalje hawwe resultaten ûntdutsen. De útstjit fan Starlink-satelliten wiene oanmerklik helderder as de astronomyske sinjalen ûntdutsen troch de SKAO. Twa soarten fersmoarging waarden identifisearre: ferwachte sinjalen tusken de satelliten en grûn, en ûnbedoelde útstjit fan de elektroanika fan de satelliten. Dizze emissies interferearje mei de detectie fan sinjalen fan 'e kosmyske moarn, in kritysk tiidrek yn' e skiednis fan it universum.

Hoewol SpaceX gjin ynternasjonale oerienkomsten skeint, makket de oerlaap tusken Starlink-sinjalen en astronomyske sinjalen it bestudearjen fan 'e kosmyske moarn mear útdaagjend. De skriuwers fan 'e stúdzje beklamje de needsaak foar dialooch tusken partikuliere bedriuwen, regeljouwingsynstânsjes en de astronomymienskip. Astronomy moat net marginalisearre wurde troch de aksjes fan partikuliere bedriuwen, en maatregels moatte wurde nommen om de behoeften fan wrâldwide hege snelheid ynternet tagong en it behâld fan astronomy-tradysjes te balansearjen.

Wylst radioastronomy tanimmende swierrichheden sil krije as satellytkonstellaasjes groeie, is it krúsjaal om de ynfloed op wittenskiplike waarnimmings oan te pakken. Der moat no aksje nommen wurde om te soargjen dat de stimmen fan astronomen wurde heard, en dat de ûntwikkeling fan satellytkonstellaasjes mei soarch en ynsjoch dien wurdt foar it behâld fan wichtich wittenskiplik ûndersyk.

