Nerf Blaster Design Fires 100 Darten per sekonde

Gearfetting: In DIY-entûsjast hat in folslein automatyske Nerf-blaster makke dy't 100 darts per sekonde kin sjitte, wat de standert Nerf-boartersguod oertreffe yn termen fan punch, presyzje en fjoerrate. It ûntwerp fan 'e blaster brûkt darten fan heale lingte, dy't effisjinter fleane as se lansearre wurde troch blasters mei hege krêft. De darts wurde laden yn in trommelmagazine mei sliders dy't se yn 'e tsjillen triuwe as de trommel draait. It berikken fan it hege fjoertempo wie in útdaging, mei't de skepper foar swierrichheden stie lykas fersnippere pylken en dielen dy't fan 'e tydskriften fleanen. Lykwols, troch iteratyf ûntwerp, wurket de blaster no soepel, mei de pylken dy't it tydskrift ferlitte en mei grutte snelheid omheech gean. Fideo's dy't de blaster yn aksje sjen litte binne dield, en demonstrearje de rappe opienfolging fan darten dy't wurde ûntslein.

Fierdere ûntwerpen en modifikaasjes fan Nerf blasters binne earder sjoen, showcasing de tawijing en kreativiteit fan de Nerf entûsjaste mienskip.

