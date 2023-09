De kosmyske buert fan supermassive swarte gatten

As astronoom oan 'e Universiteit fan Arizona is ien fan myn haadgebieten fan stúdzje de groei fan supermassive swarte gatten. Krekt as hoe't ús opfieding ús as yndividuen foarmet, kin de omjouwing dêr't in supermassyf swart gat yn wennet ek ynfloed hawwe op syn groei.

Elk supermassyf swart gat hat in hûs, bekend as de host-galaxy, en in buert, dy't bestiet út in pleatslike groep oare stjerrestelsels. Dizze supermassive swarte gatten groeie troch it konsumearjen fan gas dat al oanwêzich is yn har host-galaxy, en wurde soms miljarden kearen swierder as ús sinne.

Teoretyske natuerkunde foarseit dat it miljarden jierren duorje moat foar swarte gatten om te groeien ta kwasars, dy't ongelooflijk heldere en krêftige objekten binne oandreaun troch swarte gatten. Astronomen hawwe lykwols ûntdutsen dat in protte quasars binne foarme yn in folle koartere tiidframe fan in pear hûndert miljoen jier.

Dit yntrigearjende ferskynsel fan rapper-as-ferwachte groei fan swart gat hat my laat om de romte om dizze swarte gatten hinne te ferkennen. Ik bin ynteressearre om te bepalen oft de meast massive quasars foarmje yn tichtbefolke regio's mei tal fan oare stjerrestelsels, of as se kinne groeie ta enoarme maten sels yn desolate gebieten fan it hielal.

Ien aspekt dat ik haw bestudearre is galaxy protoclusters. Protoclusters binne kolleksjes fan stjerrestelsels dy't noch net yn ien foarwerp ynstoart binne. Se befetsje hûnderten stjerrestelsels en wurde karakterisearre troch botsende stjerrestelsels, groeiende swarte gatten en grutte hoemannichten gas dy't úteinlik oanlieding jaan sille ta nije stjerren.

Dizze protoclusters groeie op in folle flugger taryf dan oarspronklik leaud, en presintearje in oare kosmyske puzel foar astronomen om op te lossen. Wy besykje de ferbining te begripen tusken de rappe evolúsje fan quasars en protoclusters.

Om protoclusters te ûndersykjen hawwe astronomen sawol bylden as spektra nedich fan elke galaxy binnen it protocluster. Ofbyldings jouwe ynformaasje oer de foarm, grutte en kleur fan in galaxy, wylst spektra de ôfstân fan 'e galaxy fan 'e ierde sjen litte op basis fan spesifike golflingten fan ljocht.

De kommende James Webb Space Telescope sil ús fermogen om protoclusters en quasars te studearjen sterk ferbetterje. Mei dizze avansearre teleskoop kinne wy ​​stjerrestelsels en swarte gatten observearje sa't se miljarden jierren lyn ferskynden, en in blik jaan op har iere evolúsje.

Ien bepaald ynstrumint op 'e James Webb Space Telescope, neamd in breed-fjild slitless spektrograaf, hat revolúsjonearre it sykjen nei galaxy wiken. It kin spektra fange foar alle stjerrestelsels binnen har sichtfjild tagelyk, wêrtroch astronomen yn mar in pear oeren hiele kosmyske stêden yn kaart kinne bringe.

Ferskate oanhâldende projekten brûke de James Webb Space Telescope om quasar-omjouwings te studearjen. Dizze projekten hawwe as doel om quasars en harren oanbuorjende stjerrestelsels te observearjen út in perioade fan likernôch 800 miljoen jier nei de Oerknal. Troch it ljocht te analysearjen dat troch wetterstof en soerstof útstjit, kinne astronomen de 3D-lokaasjes fan 'e stjerrestelsels bepale relatyf oan heldere quasars.

It ASPIRE-team by it Steward Observatory fan 'e Universiteit fan Arizona liedt sa'n projekt. Se hawwe al in protocluster om in útsûnderlik heldere kwasar identifisearre en befêstige mei spektra fan 12 stjerrestelsels. In oare stúdzje ûntduts mear as hûndert stjerrestelsels yn 'e buert fan' e meast ljochte kwasar bekend yn it iere universum, wêrfan 24 tichtby of yn 'e buert fan' e kwasar wiene.

De spaltleaze spektrograaf fan 'e James Webb Space Telescope hat de belofte om ús in ungewoane werjefte fan quasar-omjouwings te jaan, wêrtroch't wy de kosmyske wiken fierder kinne begripe wêryn supermassive swarte gatten wenje.

Definysjes:

- Supermassyf swart gat: in swart gat mei in massa miljoenen of miljarden kearen dy fan 'e sinne.

- Quasar: in heul helder en krêftich objekt, oandreaun troch in supermassyf swart gat yn it sintrum.

- Hostgalaxy: de galaxy dy't in supermassyf swart gat befettet.

- Protocluster: in samling stjerrestelsels foardat se yn ien foarwerp ynstoarte.

- Spektra: de ferdieling fan golflingten útstjoerd of opnomd troch in objekt, it leverjen fan essensjele ynformaasje oer de eigenskippen en ôfstân fan it objekt.

- James Webb Space Telescope: in oankommende romteteleskoop dy't sil wurde lansearre troch NASA, ûntworpen om de iere stjerrestelsels en stjerren fan it universum te bestudearjen.

