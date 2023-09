Starlink-satelliten opspoarje yn 'e nachthimel

As jo ​​op in heldere jûn nei de nachthimel sjogge, hawwe jo miskien in kâns om de Starlink-satelliten te spotten. Starlink is in satellytnetwurk eksploitearre troch SpaceX dat as doel hat goedkeap ynternet te bringen nei ôfstân en plattelân om 'e wrâld.

Yn tsjinstelling ta populêr leauwe, komme de ljochten dy't wy fan dizze satelliten sjogge net eins fan 'e satelliten sels. Ynstee dêrfan sjogge wy de satelliten dy't it sinneljocht reflektearje, wêrtroch't se helder en sichtber mei it bleate each ferskine.

As jo ​​​​ynteressearre binne om in glim fan dizze satelliten te fangen, kin tiisdeitejûn jo kâns wêze. Neffens de Starlink-webside is d'r in mooglikheid fan in ljochte pas fan Starlink-105 om 8:45 oere tiisdei. It is lykwols wichtich om te notearjen dat ferskate faktoaren lykas waarsomstannichheden en satellytposysje de sichtberens fan dizze passen kinne beynfloedzje.

As jo ​​​​jo kânsen ferheegje wolle om de satelliten te spotten, is it oan te rieden om in lokaasje te finen fuort fan felle ljochten, lykas strjitljochten of gebouwen, en rjochtsje jo blik nei de noardwestlike himel.

Wylst it observearjen fan dizze satelliten in spannende ûnderfining kin wêze, is it wichtich om de nachthimel te respektearjen en ljochtfersmoarging safolle mooglik te minimalisearjen. De tiid nimme om it wûnder fan minsklike ynnovaasje te wurdearjen en ús fermogen om sels de fierste hoeken fan 'e wrâld te ferbinen kin wirklik in fernederjende ûnderfining wêze.

boarnen:

- Starlink webside

- SpaceX