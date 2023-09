In Portugeesk man makke in ferrassende ûntdekking by it opknappen fan syn pân yn sintraal Portugal. By bouwurk fûn er fragminten fan fossilisearre bonken yn syn hôf, wat late ta it opgraven fan wat it grutste dinosaurusskelet wêze koe dat ea yn Jeropa fûn is.

Wittenskippers waarden warskôge foar de ûntdekking yn 2017 en ferline moanne waarden ferskate wichtige skeletale eleminten fan 'e side ôfgroeven. Paleontologen leauwe dat de dinosaurus sawat 82 feet lang (25 meter) west hat, wêrtroch't it ien fan 'e grutste eksimplaren fûn yn Jeropa en mooglik sels de wrâld.

It Instituto Dom Luiz, in ûndersyksynstitút oan 'e Fakulteit Wittenskippen fan' e Universiteit fan Lissabon, liedt de ôfgraving en stúdzje fan 'e fossilisearre oerbliuwsels. De skeletale eleminten dy't oant no binne sammele binne ûnder oaren wervels en ribben, mei de ribben opmerklik goed bewarre bleaun yn har oarspronklike anatomyske posysje, in seldsumheid yn dinosaurusfossielen.

De skaaimerken fan behâld fan 'e fossilen en har arranzjemint suggerearje de kâns om mear dielen fan it skelet fan' e dinosaurus te ûntdekken yn takomstige opgravingskampanjes. It team is fan betinken dat dit yndividu in Brachiosaurus altithorax kin wêze, in Giraffatitan brancai, of sels in earder ûnbekende lette Jurassic-soarte neamd Lusotitan atalaiensis, fûn yn 'e West-regio fan Portugal.

De fynst fan dit kolossale dinosaurusskelet iepenet nije mooglikheden foar it begripen fan 'e âlde skiednis fan 'e ierde en smyt ljocht op it ferskaat oan dinosaurussensoarten yn Jeropa. Fierdere opgraving en analyze sille helpe om de mystearjes om dizze bûtengewoane en histoaryske ûntdekking te ûntdekken.

boarnen:

- Agence France-Presse

- Fakulteit fan Wittenskippen, Universiteit fan Lissabon