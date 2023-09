Polaris Spaceplanes foltôget suksesfolle testflechten foar MIRA-Light Prototype

It Dútske loftfeartbedriuw, Polaris Spaceplanes, hat koartlyn in 15-flechttestkampanje foltôge foar har MIRA-Light prototypeauto. Oer in perioade fan trije dagen tusken 22 augustus en 8 septimber wiene de flechten as doel om de aerodynamika en flechtkontrôlesystemen fan it mini-romtefleantúch te demonstrearjen. It prototype, dat krekt 8.2 feet (2.5 meter) lang wie, brûkte fjouwer elektryske fans foar oandriuwing.

Tidens 10 fan 'e 15 flechten wie de MIRA-Light foarsjoen fan in simulearre aerospike-motor om syn ynfloed te beoardieljen op autoprestaasjes. Yn 'e rin fan' e testkampanje sammele it prototype sawat 40 minuten flechttiid, in súksesfolle mylpeal foar Polaris Spaceplanes.

Nei foaren sille de gegevens sammele fan 'e MIRA-Light-flechten wurde brûkt om in grutterskalige MIRA-auto te ûntwikkeljen. Dizze folgjende iteraasje sil hast 14 fuotten (4.25 meter) mjitte en sil wurde foarsjoen fan in echte lineêre aerospike-motor om testen fan yntegreare flechtsystemen mooglik te meitsjen.

De MIRA- en MIRA-Light-prototypen tsjinje as foarrinners fan it ultime demonstraasjemodel fan Polaris Spaceplanes, NOVA. Nei it suksesfolle testen fan it MIRA-auto, is Polaris fan plan om it ûntwerp fierder op te skaaljen nei in lingte fan 22 fuotten (6.7 meter) foar it NOVA-model. NOVA sil fjouwer kerosine-oandreaune jetmotoren brûke, neist syn funksjonele aerospike-motor, wêrtroch folsleine raket-oandreaune flechten mei supersonyske snelheden yn 'e boppeste sfear fan' e ierde mooglik wurde kinne.

Oannommen dat de kommende demonstraasjemisjes foar MIRA goed geane, is Polaris Spaceplanes fan doel om te begjinnen mei it fleanen fan it NOVA-model yn 2024. Dizze prototypen binne diel fan in breder plan fan it bedriuw om in multyfunksjoneel, hypersoanysk ferfiermiddel te ûntwikkeljen mei de namme AURORA. De foarsjoen AURORA is ûntworpen om in lading fan maksimaal 22,000 pûn (10,000 kilogram) te ferfieren nei suborbitale snelheden of oant 2,200 pûn (1,000 kilogram) nei elke hellende baan.

Polaris Spaceplanes hat syn eagen ynsteld op it fleanen fan it AURORA-auto soms tusken 2026 en 2027, en toant har ynset foar it fuortsterkjen fan loftfearttechnology en it ferpleatsen fan de grinzen fan romteferkenning.

