De ûntdekking fan polarring galaxies smyt ljocht op galaktyske struktueren

Galaxies komme yn ferskate foarmen, en ús begryp fan har is evoluearre doe't wy ús observaasjes útwreidzje bûten it fisuele spektrum. Polar ring galaxies (PRG's) binne in unyk soarte fan galaxy karakterisearre troch in bûtenste ring fan gas en stjerren dy't loodrecht op it galaktyske flak hellet. Dizze ringen, faaks foaral gearstald út diffús wetterstofgas, binne typysk allinich sichtber by radiogolflingten.

Hoewol't polarring galaxies foar it earst ûntdutsen waarden yn 1978, bliuwt it formaasjeproses fan dizze galaktyske struktueren in mystearje. Ien teory suggerearret dat de ringen it gefolch binne fan galaktyske botsingen, wêrby't it wetterstofgas fan botsende stjerrestelsels yn in poalfoarming ôfset wurdt. Dêrtroch waard leaud dat poalringstelsels seldsum wiene. In resinte enkête fan stjerrestelsels útfierd as ûnderdiel fan it WALLABY-projekt jout lykwols oan dat PRG's miskien faker binne as earder tocht.

It WALLABY-projekt, dat stiet foar Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, hat as doel in hege resolúsje kaart fan neutrale wetterstof te meitsjen yn 'e himel fan it súdlik healrûn. Troch it yn kaart bringen fan it yntergalaktyske gas en de wetterstof omlizzende stjerrestelsels, jout it ûndersyk weardefolle ynsjoch yn de struktueren fan dizze kosmyske objekten. Yn 'e earste faze fan' e enkête waarden sawat 600 stjerrestelsels yn kaart brocht, en waarden twa polarringstelsels identifisearre.

Op grûn fan dizze befinings wurdt rûsd dat 1% oant 3% fan 'e galaxies dy't yn WALLABY ûndersocht binne, poalringstruktueren sille sjen litte. Nei it foltôgjen fan 'e enkête is it mooglik dat hûnderten polarring-galaxies sille wurde ûntdutsen, wat ús kennis fan dizze enigmatyske galaktyske formaasjes signifikant fergruttet. Boppedat sil de oerfloed fan gegevens sammele troch dit projekt astronomen in djipper begryp biede fan hoe't dizze eigenaardige stjerrestelsels foarmje en evoluearje. It kin ek weardefolle ynsjoch leverje yn 'e ynteraksje tusken tsjustere matearje en stjerrestelsels.

Oer it algemien biede de ûntdekking fan polarring-galaxies en it oanhâldende WALLABY-projekt in kânsrike avenue foar it ferkennen fan de ferburgen struktueren binnen galaxies en it unraveljen fan de mystearjes fan it universum.

Definysjes:

- Polar ring galaxies (PRG's): Spiraal as elliptyske galaxia mei in bûtenste ring fan gas en stjerren kantele rûchwei loodrecht op it galaktyske flak.

- WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, in projekt rjochte op it meitsjen fan in hege resolúsje kaart fan neutraal wetterstof yn 'e himel fan it Súdlik Hemisphere.

boarnen:

– Deg, N., et al. "WALLABY-pilotûndersyk: de potinsjele polarringstelsels NGC 4632 en NGC 6156." Monthly Notices fan de Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.