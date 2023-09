Allinnich in lyts persintaazje minsken yn 'e Westerske wrâld krije op deistige basis genôch fysike aktiviteit. Wylst in protte keare nei fitness trackers, dissipline, of thús oefening apparatuer as potinsjele oplossings, Darryl Edwards suggerearret dat der in bettere opsje: opnij ûntdekke it wille fan it spyljen.

Darryl, de oprjochter fan 'e Primal Play Method, die mei oan in podcast om de sedintêre epidemy te besprekken dy't sawol folwoeksenen as bern beynfloedet. Hy stelt dat it fertrouwe op technology en wilskrêft allinich it probleem net oplosse sil. Ynstee pleitet hy foar it omearmjen fan 'e yntrinsike motivaasje dy't komt fan it dwaan fan spieljen.

Tidens de podcast biedt Darryl praktyske suggestjes oer hoe't jo spiel yn ús libben opnij kinne ynfiere. Ien idee is om in spielskiednis te kompilearjen, wêrby't it weromroppen en fieren fan 'e fleurige mominten fan spiel út ús ferline betsjutte soe. Hy suggerearret ek om "oerbewegingen" te omearmjen dy't de manier wêrop bisten en bern bewege mimike, en ek de eangst te oerwinnen om dwaas te sjen wylst dat dogge.

De foardielen fan it opnimmen fan mear beweging yn ús libben gean fierder dan fysike sûnens. Darryl leit út dat it ferkennen fan ús mooglikheden en omjouwing troch boartsjen kin bringe ús wille en in gefoel fan ferfolling. Sels wrâldske aktiviteiten kinne boartliker makke wurde, wêrtroch it makliker is om beweging yn ús drokke folwoeksen libben op te nimmen.

Troch spieljen foarrang te jaan, kinne partikulieren in duorsumer en nofliker manier fine om har fysike aktiviteitsnivo's te ferheegjen. Ynstee fan in berop dwaan op eksterne motivaasje of twinge harsels te oefenjen, se kinne tap yn 'e oanberne freugde dy't komt út boartsjen. It opnij ûntdekken fan it wille fan spieljen kin in krêftich ark wêze yn 'e bestriding fan' e sedintêre libbensstyl dy't yn 'e moderne maatskippij foarkommen is.

Definysjes:

1. Sedentariness: in libbensstyl karakterisearre troch minimale fysike aktiviteit en langere perioaden fan sitten of lizzen.

2. Primal Play Metoade: in fitness oanpak dy't beklammet natuerlike bewegingen en boartsje te fergrutsjen fysike aktiviteit nivo.

boarnen:

- Brett en Kate McKay. "De freugde fan spielje opnij ûntdekke om fysike aktiviteit te ferbetterjen." Art of Manliness. [boarne]