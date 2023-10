Beammen kinne kommunisearje en inoar warskôgje foar gefaar, fynt stúdzje

In nije stúdzje publisearre yn Nature Communications lit sjen hoe't beammen op ierde kinne kommunisearje en inoar warskôgje foar gefaar. Undersikers fûnen dat ferwûne planten gemyske ferbiningen útstjit dy't de weefsels fan in sûne plant kinne ynfiltrearje, wêrtroch ferdigeningsreaksjes fan binnen har sellen útlizze. Dizze ûntdekking kin wichtige gefolgen hawwe foar it fersterkjen fan planten tsjin ynsekteoanfallen of droechte.

It konsept fan "sprekkende" beammen waard foar it earst ûndersocht yn 'e jierren '1980 doe't wittenskippers observearre dat beammen gemikaliën produsearren om ynsekten te foarkommen as se waarden oanfallen. Nijsgjirrich is dat sûne beammen fan deselde soart tichtby lizzende ek deselde gemyske ferdigeningswurken eksposearre, sels sûnder woartelferbiningen mei de skansearre beammen. Dit suggerearre dat beammen mei-inoar kommunisearje troch de loft, in ferskynsel dat bekend is as plant-ôfluisterjen.

Yn 'e ôfrûne fjouwer desennia binne mear dan 30 plantsoarten waarnommen dy't belutsen binne by sel-nei-sel-kommunikaasje troch de útstjit fan flechtige organyske ferbiningen. It wie lykwols oant no ta ûndúdlik hokker ferbiningen wichtich wiene en hoe't se troch planten wurde waarnommen.

De resinte stúdzje smiet ljocht op dizze fragen troch manueel ferpletterjen fan blêden en it pleatsen fan rupsen op Arabidopsis mosterd of tomaatplanten. Dit feroarsake de útstjit fan ferskate griene leafy flechtige stoffen, dy't dêrnei ferspraat waarden nei sûne planten. It team hat de sûne planten genetysk modifisearre, sadat kalziumionen fluoresearren as se yn yndividuele sellen aktivearre waarden, wêrtroch't se de reaksjes fan 'e planten kinne folgje.

De ûndersikers ûntdutsen dat mar twa spesifike griene leafy flechtige stoffen like te fergrutsjen de calcium ionen yn 'e sellen fan sûn planten. Kalsiumsinjalearring yn planten spilet in rol by it aktivearjen fan ferdigeningsreaksjes, lykas it sluten fan blêden of it fertarren fan ynsekten. It team fûn ek dat de ferbiningen waarden opnomd troch de stomata, wêrtroch planten gassen kinne wikselje tidens fotosynteze, wat oanjout dat se de ynderlike weefsels fan 'e plant penetrearje.

Mei dit nijfûne begryp leauwe wittenskippers dat it mooglik wêze kin om planten te immunisearjen tsjin bedrigingen en stressors troch se te bleatsjen oan de assosjearre ferbiningen. Dit kin de needsaak foar bestridingsmiddels yn 'e buorkerij ferminderje en planten fjirder meitsje yn it gesicht fan droechte.

Fierder ûndersyk is nedich om te begripen wêrom't allinich spesifike ferbiningen de kalsiumsignalearring triggerje en de receptors yn planten te identifisearjen dy't ynteraksje mei dizze ferbiningen.

Oer it algemien leveret dizze stúdzje wichtige ynsjoch yn plantkommunikaasje en iepenet mooglikheden foar it ûntwikkeljen fan strategyen om planten te beskermjen tsjin skea foardat it sels bart.

