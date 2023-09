Roze diamanten: ûntbleate de oarsprong fan 'e seldsume en weardefolle edelstenen

Australyske ûndersikers fan Curtin University yn Perth hawwe wichtige ûntdekkingen dien oer de oarsprong fan rôze diamanten. Dizze seldsume en weardefolle edelsten, bekend om har bjusterbaarlike rôze kleur, waarden fûn mear dan 1.3 miljard jier lyn te foarmjen tidens it opbrekken fan in iere superkontinint. Roze diamanten, dy't eins beskeadige diamanten binne mei in ferfoarme kristalrooster, biede in unike skientme dy't kostet.

De mearderheid fan rôze diamanten yn 'e wrâld, mear as 90 prosint, kaam út 'e no sletten Argyle-myn yn West-Austraalje. Fan alle tûzen edelstenen wiene mar in pear de heul sochte rôze stiennen. It ûndersyksteam ûnder lieding fan Dr. Hugo Olierook skatte dat dizze diamanten nei it ierdoerflak waarden skood tidens de dea fan Nuna, ien fan 'e ierste superkontininten. Dit suggerearret dat oare âlde kontinintale knooppunten mear fan dizze libbene edelstenen hâlde kinne.

De Argyle-diamanten foarmen djip ûndergrûns tichtby de stabile kontinintale woartels. Doe't lânmassa's botsen om Nuna te foarmjen, feroarsake de druk opwekt tichtby de noardwestlike râne fan Austraalje de ienris dúdlike diamanten om fan kleur te feroarjen. Undersyk útfierd troch Dr Robert Pidgeon en syn team yn 'e lette jierren '1980 suggerearre dat de útbarsting dy't brocht de diamanten oan it oerflak barde likernôch 1.2 miljard jier lyn. De krektens fan dizze skatting waard lykwols yn fraach steld fanwege mooglike feroarings feroarsake troch in âlde mar.

Mei help fan avansearre laser beam technology, de ûndersikers wienen by steat om te produsearje in krekter skatting fan de leeftyd fan de Argyle rotsen. Harren analyze die bliken dat de útbarsting sa'n 1.3 miljard jier lyn barde, yn oerienstimming mei de tiid fan it brekken fan Nuna. De fertsjustering fan 'e kontinintale râne tidens dizze brekking fasilitearre wierskynlik de beweging fan diamantryk magma nei it oerflak.

De keppeling tusken kontinintale rifting en diamantfoarming is gjin nij konsept, mar bliuwt in ûnderwerp fan debat. De nije stúdzje draacht by oan in better begryp fan hoe't it opbrekken fan it superkontinint diamantrike útbarstings kin triggerje. D'r binne lykwols noch ûnbeantwurde fragen oangeande de oerfloed fan koalstof dy't nedich is foar de foarming fan Argyle's diamanten.

Dit ûndersyk fertsjintwurdiget in wichtige stap yn it ûntdekken fan it komplekse proses dat late ta de skepping fan Argyle's unike en weardefolle rôze diamanten. Fierdere stúdzjes binne noch nedich om in folslein begryp fan dit âlde systeem te leverjen. Lykas by in protte aspekten fan 'e natuer, sille ferrassingen der wis fan bliuwe.

boarnen:

- Australyske ûndersikers ûntdekke oarsprong fan rôze diamanten: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

- Natuerkommunikaasjestúdzje oer de oarsprong fan rôze diamanten: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8