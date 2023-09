The Strange New Face of Entanglement: In Phase Transition in Information

Yn 1935 fierden Albert Einstein en Erwin Schrödinger in fûle diskusje oer de aard fan 'e realiteit en it begryp ferstriid. Wylst Einstein leaude yn it prinsipe fan lokaasje, ûntduts Schrödinger it frjemde ferskynsel fan ferstriken, wêrby't de eigenskippen fan twa dieltsjes meiinoar ferweve wurde, nettsjinsteande har ôfstân. Dit die bliken yn striid mei Einstein syn teory dat gjin ynfloed kin reizgje flugger as ljocht. Natuerkundigen hawwe lykwols sûnt begrepen dat ferstriken gjin ynfloed op ôfstân hat en allinich kennis fan 'e útkomst fan in mjitting kin ferspriede.

Mear resint hawwe ûndersikers in fassinearjende ûntdekking makke oer ferstriken. As dieltsjes ferwûne wurde, ferspraat de ferstriid natuerlik troch in groep dieltsjes, en foarmje in yngewikkeld web fan kontingenten. As de dieltsjes lykwols faak mjitten wurde, wurdt de ferstriid ferneatige, wat de foarming fan it web foarkomt. Dizze oergong tusken it web en gjin websteaten jout in feroaring yn 'e struktuer fan ynformaasje oan en is fergelike mei in faze-oergong yn ynformaasje.

Om dizze faze-oergong yn aksje te observearjen, hat in trio fan teams meta-eksperiminten útfierd mei kwantumkompjûters om te mjitten hoe't mjittingen sels de stream fan ynformaasje beynfloedzje. Se befêstige dat in delikat lykwicht tusken ferstriken en mjitting kin wurde berikt. Dizze ûntdekking hat in weach fan ûndersyk opsmiten nei de mooglike tapassingen fan ferstriken en mjitting.

Ien gearwurking dy't stroffele op dizze ferstrengelingsoergong begon oer in petear oer in fûnemintele fraach oangeande ferstriid oer kleverige toffeepudding. De ûndersikers wreide it konsept fan ferstriid út fan in pear dieltsjes nei in keatling fan dieltsjes en ûndersochten hoe't mjitting ynfloed hat op 'e ferstriiding entropy, dy't de hoemannichte net-lokale ynformaasje opslein tusken de dieltsjes kwantifisearret.

Oer it algemien smyt dit ûndersyk nij ljocht op it komplekse gedrach fan ferstriken en har relaasje mei ynformaasje. It begripen fan dit ferskynsel sil net allinich ús kennis fan kwantummeganika befoarderje, mar kin ek liede ta revolúsjonêre tapassingen op it mêd fan ynformaasjetechnology.

