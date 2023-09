Yn 1935 kamen Albert Einstein en Erwin Schrödinger yn in skeel oer de aard fan de werklikheid. Einstein leaude yn it prinsipe fan lokaasje, dat stelde dat gjin barren op ien lokaasje direkt ynfloed op in fiere lokaasje koe. Schrödinger, oan 'e oare kant, ûntduts ferstriken, in ferskynsel yn' e kwantummeganika wêrby't twa dieltsjes keppele wurde en har lot meiinoar ferweve wurde.

Wylst Einstein ferstriid ûnrêstich fûn en bewearde dat it syn idee fan lokaasje skeine, binne natuerkundigen hjoed de dei oars te begripen. Se witte no dat ferstrengeling gjin ynfloed op ôfstân of de krêft hat om in spesifike útkomst op ôfstân te bringen. Ynstee dêrfan kin it allinich de kennis fan dat resultaat ferspriede. Entanglement-eksperiminten binne de lêste jierren routine wurden, en se hawwe de Nobelpriis wûn.

Mar d'r is mear oan ferstriken dan allinich pearen fan dieltsjes. Resint ûndersyk hat bliken dien dat ferstriid kin ferspriede troch groepen fan dieltsjes, it foarmjen fan in yngewikkeld web fan ûngemakken. Dit web kin fersteurd wurde troch faak mjittingen, wêrtroch't de ferwidering ferneatige wurdt en it foarkommen fan it web wurdt foarme. Natuerkundigen hawwe dizze oergong fan 'e websteat nei de no-websteat neamd as in faze-oergong yn ynformaasje.

Om dizze faze-oergong fierder te begripen, hawwe ferskate teams fan natuerkundigen meta-eksperiminten útfierd mei kwantumkomputers. Dizze eksperiminten wiene as doel om te mjitten hoe't mjittingen sels ynfloed hawwe op de stream fan ynformaasje. De delikate lykwicht tusken ferstriken en mjitting waard befêstige, wat fierder ûndersyk nei de mooglikheden fan ferstriken en mjitting-ynteraksjes stimulearre.

Ien gearwurking stroffele oer de oergong fan ferstrengeling by in petear oer kleverige toffeepudding. Natuerkundigen Brian Skinner en Adam Nahum besprutsen de relaasje tusken ferstriken en ynformaasje. Se realisearre dat mjittingen fan ferwûne dieltsjes ûnwittendheid oer de steat fan oare dieltsjes kinne ferminderje. It bedrach wêrmei't in mjitting ûnwittendheid ferminderet is bekend as de entanglement-entropy, mjitten yn bits.

Skinner en Nahum wreide dit konsept út nei in keatling fan dieltsjes, wêrby't ferstrengeling fan it iene dieltsje nei it oare springt. Se fûnen dat de entanglement-entropy ynsjoch jaan kin yn hoe folslein de keatling is. Troch de timing fan mjittingen te ferskowen, ûntdutsen se de faze-oergong fan 'e websteat nei de no-websteat.

Dit ûndersyk markearret de kompleksiteit en potinsjeel fan ferstriken yn 'e wrâld fan' e kwantummeganika. It docht bliken dat ferstrengeling kin bestean bûten pearen fan dieltsjes en hat fiergeande gefolgen foar de distribúsje en struktuer fan ynformaasje.

Definysjes:

- Ferstriken: Yn 'e kwantummeganika is ferstriid in ferskynsel wêrby't twa dieltsjes keppele wurde en har lot meiinoar ferweve wurde.

- Lokaasje: It prinsipe fan lokaasje stelt dat gjin barren op ien lokaasje direkt ynfloed kin op in fiere lokaasje.

- Faze-oergong: Yn 'e natuerkunde ferwiist in faze-oergong nei in feroaring yn' e tastân fan matearje, lykas fan floeistof nei fêst.

- Entanglement Entropy: De entanglement entropy kwantifiseart de ferstriid tusken twa objekten of de hoemannichte ynformaasje oer ien objekt dat net-lokaal yn in oar is opslein.

boarnen:

- Orizjinele boarne: Quanta Magazine-artikel troch Natalie Wolchover

- Gjin ekstra boarnen levere