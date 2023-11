NASA wurket oan it oplossen fan it probleem mei waarmteskerm foardat bemanne missy

NASA komt in útdaging tsjin mei it waarmteskild fan har Orion-romteskip, dat moat wurde oplost foardat in bemanning feilich oan board kin ride. It romte-agintskip ferwachtet in pear mear moannen te nimmen om de prestaasjes fan it waarmteskild folslein te studearjen en in oplossing te finen, neffens Jim Free, associate administrator foar NASA's Exploration Systems Development Mission Directorate.

Tidens it weromkommen fan it ûnbemanne Orion-romteskip yn syn foarige missy, waarden ûnferwachte prestaasjes fan it waarmteskild waarnommen. Mear fan it ablative materiaal op it skyld kaam ôf dan ferwachte, wat soargen foar de feiligens fan takomstige bemanningsmissys. NASA lansearre in ûndersyk om dit probleem better te begripen en is fan plan in "foarlopige oplossing foar root oarsaak" te leverjen oan 'e ein fan 'e maitiid.

Yn 'e tuskentiid is NASA it romteskip noch tariede foar de Artemis 2-missy, pland foar lansearring yn novimber 2024 mei in bemanning oan board. It waarmteskild spilet in krityske rol by it beskermjen fan astronauten fan ekstreme temperatueren by it weromgean nei de atmosfear fan 'e ierde. As it nedich is, is NASA iepen foar it ferfangen fan komponinten fan waarmteskilden of it ûngedien meitsje fan bepaalde hardware-foarútgong op it romteskip om it probleem oan te pakken.

De bemanning foar de Artemis 2-missy hat it belang beklamme om de reewilligens en feiligens fan it romteskip te garandearjen foardat se lansearje. NASA-astronaut Reid Wiseman, de missykommandant, sei dat se net oan board fan Orion sille ride oant se fertrouwen hawwe yn har reewilligens.

Wylst de ynfloed op 'e lanseardatum fan Artemis 2 ûnwis bliuwt, bliuwt NASA ynsette foar it oplossen fan it probleem mei waarmteskild om de feiligens fan har bemanne misjes te garandearjen.