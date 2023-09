Earste Oxygen-eksperimint op Mars mei súkses foltôge, it paad foar takomstige ferkenning

It Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), in apparaat fan mikrogolfgrutte oan board fan 'e Perseverance-rover, hat syn missy fan it produsearjen fan soerstof op Mars mei súkses foltôge. It eksperimint, dat mear as twa jier lyn begon, hat de earste doelen fan NASA oertroffen troch 122 gram soerstof te generearjen troch de koaldiokside-rike sfear fan Mars te konvertearjen yn ademende soerstof.

Tidens syn pykprestaasjes koe MOXIE 12 gram soerstof per oere produsearje by 98% suverens, twa kear it doel ynsteld troch NASA. It eksperimint operearre foar 16 sesjes, en foldie oan al syn doelen. Dizze trochbraaktechnology hat it potensjeel oantoand om lokale boarnen te feroarjen yn nuttige produkten foar takomstige ferkenningsmisjes.

De sfear fan Mars bestiet benammen út koalstofdiokside, dat foar minsken net ademend is. Troch koalstofdiokside-molekulen te dielen en soerstof te winnen, bewiist MOXIE dat it mooglik is om soerstof te heljen út 'e sfear fan Mars. Neist it leverjen fan ademende lucht foar astronauten, koe de technology ek brûkt wurde om raketdrijfmiddel te meitsjen, wat de needsaak om grutte hoemannichten soerstof fan 'e ierde te ferfieren te ferminderjen.

Pam Melroy, NASA plakferfangend behearder, markearret de betsjutting fan it brûken fan boarnen op Mars en de moanne foar lange-termyn romte ferkenning doelen. De suksesfolle operaasje fan MOXIE bringt ús tichter by it berikken fan in duorsume oanwêzigens op 'e Reade Planeet en it oprjochtsjen fan in robúste moanneekonomy.

Lessen leard út it eksperimint fan MOXIE sille de ûntwikkeling fan in folslein skaalsysteem ynformearje dat in soerstofgenerator omfettet dy't by steat is om soerstof te floeiberjen en op te slaan. Dizze mylpeal set it poadium foar it testen fan oare technologyen op Mars, lykas ark en habitatmaterialen, om fierdere ferkenningspogingen te befoarderjen.

Boarnen: CNN