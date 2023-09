Varda Spacecraft fêst yn 'e baan, wachtet op goedkarring om werom te gean nei ierde

In kommersjeel romteskip eigendom fan Varda Space Industries, in opstart dy't spesjalisearre is yn produksje yn 'e romte, hat langer yn' e baan west dan ferwachte, om't it wachtet op goedkarring fan 'e regearing om werom te gean nei de ierde mei in samling farmaseutyske eksimplaren. De satellyt waard lansearre op 12 juny mei it earste doel fan in missy fan ien moanne om de technology fan it bedriuw te sjen foar it produsearjen fan kommersjele materialen, benammen farmaseutika, yn in werom te heljen kapsule ûntworpen om de produkten werom te bringen nei de ierde foar analyse en kommersjeel gebrûk.

It herstel fan 'e kapsule fan Varda is lykwols op it stuit stil nei't de Federal Aviation Administration (FAA) en de US Air Force de goedkarring wegere foar har lâning yn in ôfstân fan Utah. De FAA stelde dat Varda har auto lansearre sûnder in lisinsje foar reentry en net foldie oan regeljouwingeasken. Varda hat frege om in heroverweging fan it beslút, dat op dit stuit yn behanneling is. It bedriuw hie begjin septimber lânmooglikheden rjochte op 'e Utah Test and Training Range, mar waard tastimming wegere fanwegen feiligensproblemen.

Varda Space Industries hat fersekere dat har romteskip yn goede steat is en "sûn yn alle systemen." Wylst it romteskip is ûntworpen om as it nedich is in heule jier yn 'e baan te bliuwen, wurket it bedriuw aktyf mei regearingspartners om de kapsule sa gau mooglik werom nei de ierde te bringen.

It FAA's Office of Commercial Space Operations is ferantwurdlik foar lisinsjes foar kommersjele lansearring en reentry operaasjes. It buro beoardielet lykwols benammen applikaasjes foar lansearringslisinsjes, en fergunningferliening foar weryngong is relatyf nij. De FAA hat dit jier 82 kommersjele lansearrings lisinsearre, in signifikante ferheging fan foargeande jierren. It tanimmend oantal kommersjele lansearringen wurdt foaral oandreaun troch de tanimmende lansearkadens fan SpaceX. De FAA hat ekstra finansiering frege om tred te hâlden mei de groeiende kommersjele romte-yndustry.

De primêre soargen fan 'e FAA by it beoardieljen fan lisinsjeapplikaasjes binne de feiligens fan it publyk, it risiko fan skea oan eigendom, miljeubedrigingen en gefolgen foar nasjonale feiligens. Hoewol it ûngewoan is foar de FAA om in lisinsjeoanfraach perfoarst te wegerjen, binne reentry-auto's noch relatyf ûngewoan. Allinich twa bedriuwen hawwe oant no ta in kommersjele FAA-reentry-lisinsje krigen.

Varda en de FAA binne yn diskusjes west oer de plannen fan it bedriuw om regelmjittich automatisearre romtekapsules nei de ierde werom te jaan en de mooglike ynfloed dêrfan op kommersjeel loftferkear.