Oaren begripe troch har aksjes: In wichtich aspekt fan minsklike kennis mei gefolgen foar AI

As wy de aksjes fan immen observearje, wurkje ús geasten fluch om har bedoelingen te ûntsiferjen. Undersyk útfierd troch belibbingsûndersikers oan 'e Johns Hopkins University hat ljocht makke oer hoe't minsken kinne begripe wat oaren besykje te learen gewoan troch har aksjes te sjen. Dizze baanbrekkende stúdzje, publisearre yn it tydskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, hat in faak oersjoen aspekt fan minsklike kognysje iepenbiere, mei wichtige gefolgen foar de ûntwikkeling fan systemen foar keunstmjittige yntelliginsje (AI).

Oars as it erkennen fan pragmatyske aksjes, dy't it foarsizzen fan 'e direkte aksjes fan immen omfetsje, rjochte de stúdzje op "epistemyske aksjes." Dizze aksjes wurde útfierd as immen besiket ynformaasje te sammeljen of te learen oer har omjouwing. Wylst earder ûndersyk hat oantoand dat minsken pragmatyske aksjes sekuer kinne identifisearje, wie der net folle bekend oer hoe't wy epistemyske aksjes waarnimme en begripe.

Yn in searje eksperiminten mei 500 dielnimmers fregen de ûndersikers de persoanen om fideo's te sjen fan minsken dy't doazen skodzje. De dielnimmers koene de doelen fan 'e shaker ûnderskiede - itsij om it oantal objekten yn 'e doaze te bepalen of om de foarm fan 'e objekten te bepalen - binnen in kwestje fan sekonden. Dit fermogen om de yntinsjes fan in oare persoan troch har aksjes te waarnimmen is sawol yntuïtyf as opmerklik, en markeart de komplekse kognitive prosessen dy't ús geast sûnder muoite útfiere.

Dizze befiningen hawwe bredere gefolgen foar it fjild fan AI-ûntwikkeling. Troch te begripen hoe't minsken de doelen fan in oare persoan ôfliede troch aksjes, kinne ûndersikers AI-systemen ûntwerpe dy't better binne ynrjochte om minsklik gedrach te ynteraksje en te begripen. Bygelyks, in AI-oandreaune robotassistint koe de aksjes fan in klant analysearje en foarsizze wêr't se nei sykje, en in mear personaliseare en effisjinte tsjinst leverje.

Yn takomstige stúdzjes is it Johns Hopkins-team fan plan om it ûnderskied te ûndersykjen tusken epistemyske yntinsje en pragmatyske yntinsje. Se binne ek ynteressearre yn it ferkennen fan wannear't dizze observaasjefeardigens ûntsteane yn minsklike ûntwikkeling en oft komputaasjemodellen kinne wurde konstruearre om de relaasje tusken fysike aksjes en epistemyske yntinsje fierder te ferklearjen.

Dit ûndersyk leveret net allinich weardefolle ynsjoch yn ús begryp fan minsklike kognysje, mar iepenet ek nije mooglikheden foar AI-technology by it effektyf ynterpretearjen fan minsklike aksjes en yntinsjes. Troch dizze kennis te benutten, kinne takomstige AI-systemen mear perceptyf en adept wurde yn it begripen en reagearjen op minsklike behoeften en winsken.

FAQs

F: Wat binne pragmatyske aksjes en epistemyske aksjes?

Pragmatyske aksjes ferwize nei aksjes dy't it foarsizzen fan 'e direkte aksjes fan in yndividu omfetsje, wylst epistemyske aksjes wurde útfierd as immen besiket ynformaasje te sammeljen of wat oer har omjouwing te learen.

F: Hoe hawwe de ûndersikers har eksperiminten útfierd?

De ûndersikers fregen 500 dielnimmers om fideo's te besjen wêryn't immen in doaze skodt. De dielnimmers koene bepale oft de shaker besocht it oantal objekten yn 'e doaze of de foarm fan' e objekten út te finen.

F: Wat binne de gefolgen fan dit ûndersyk foar AI?

Troch te begripen hoe't minsken de yntinsjes fan oaren waarnimme en ôfliede troch aksjes, kinne AI-systemen wurde ûntworpen om minsklik gedrach better te begripen en te ynteraksje. Bygelyks, in robotassistint koe sekuer foarsizze wat in klant siket op basis fan har aksjes.