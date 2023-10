Partial Lunar Eclipse sil sichtber wêze yn Yndia op 28-29 oktober 2023

In parsjele moannefertsjustering sil plakfine op 28-29 oktober 2023, mei de umbrale faze dy't yn 'e iere oeren fan' e 29e begjint. Dizze fertsjustering sil om middernacht hinne sichtber wêze út alle dielen fan Yndia. De umbralfaze fan 'e eclipse wurdt ferwachte om te begjinnen om 01:05 oere IST op 29 oktober en einigje om 02:24 oere IST. De doer fan 'e eclipse sil likernôch 1 oere en 19 minuten wêze, mei in lytse magnitude fan 0.126.

Dizze moannefertsjustering sil sichtber wêze yn ferskate regio's oer de hiele wrâld, ynklusyf de Westlike Stille Oseaan, Austraalje, Aazje, Jeropa, Afrika, eastlik Súd-Amearika, noardeastlik Noard-Amearika, de Atlantyske Oseaan, de Yndyske Oseaan en de Súdlike Stille Oseaan.

It is wichtich om te notearjen dat in moannefertsjustering plakfynt op in folsleine moannedei as de ierde tusken de sinne en de moanne komt, en alle trije objekten binne opinoar rjochte. In totale moannefertsjustering fynt plak as de hiele moanne ûnder it umbral skaad fan 'e ierde komt, wylst in parsjele moannefertsjustering foarkomt as mar in diel fan 'e moanne ûnder it ierdeskaad komt.

Yn Yndia sil de folgjende moannefertsjustering nei dit barren wêze op 07 septimber 2025, wat in totale moannefertsjustering sil wêze. De lêste moannefertsjustering sichtber út Yndia barde op 8 novimber 2022, en it wie in totale fertsjustering.

