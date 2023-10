Partial Lunar Eclipse sil plakfine op 28-29 oktober 2023

In parsjele moannefertsjustering, ek wol Chandra Grahan neamd, sil plakfine op 28-29 oktober 2023. De moannefertsjustering sil begjinne mei de moanne dy't de penumbra ynkomt om middernacht fan 28 oktober, en de umbralfaze sil begjinne yn 'e iere oeren fan de 29. Dit himelske barren sil om middernacht hinne sichtber wêze út alle dielen fan Yndia.

Fanwegen de moannefertsjustering sille de Somnath Mandir en alle mandirs ûnder de Shri Somnath Trust har reguliere puja-seremoniën op 28 oktober nei de middei aarti ophâlde.

De eclipse sil sichtber wêze yn in grutte regio dy't de Westlike Stille Oseaan, Austraalje, Aazje, Jeropa, Afrika, eastlik Súd-Amearika, noardeastlik Noard-Amearika, de Atlantyske Oseaan, de Yndyske Oseaan en de Súdlike Stille Oseaan beslacht.

De umbrale faze fan 'e eclipse sil begjinne om 01:05 AM IST op 29 oktober en sil einigje om 02:24 AM IST. De doer fan 'e eclipse sil 1 oere en 19 minuten wêze, mei in heul lytse magnitude fan 0.126.

It is de muoite wurdich op te merken dat de folgjende moannefertsjustering sichtber út Yndia sil plakfine op 07 septimber 2025 en sil in totale moannefertsjustering wêze. De foarige moannefertsjustering sichtber út Yndia fûn plak op 8 novimber 2022 en wie in totale fertsjustering.

In moannefertsjustering fynt plak op in folsleine moannedei as de ierde tusken de sinne en de moanne komt, en alle trije objekten alignearje. In totale moannefertsjustering bart as de hiele moanne it umbralskaad fan 'e Ierde yngiet, wylst in parsjele moannefertsjustering foarkomt as mar in diel fan 'e moanne ûnder it ierdeskaad falt.

Boarne: DeshGujarat