NASA's Parker Solar Probe observearret krêftige koronale massa-útwerping

NASA's Parker Solar Probe is koartlyn flein troch in krêftige koronale massa-útwerping (CME) by de sinne, en leveret weardefolle gegevens oer hoe't it plasma fan 'e sinne ynteraksje mei ynterplanetêr stof. Dizze CME is ien fan de meast yntinse ea opnommen. Foar it earst hat de sonde de ynteraksje tusken CME's en interplanetêre stof waarnommen, ljocht op in ferskynsel dat twa desennia lyn teoretisearre waard, mar noch nea earder waarnommen.

Analyse fan de gegevens sammele troch de sonde tidens de flythrough waard publisearre yn The Astrophysical Journal. Wittenskippers dy't de CME studearren konkludearren dat it it interplanetêre stof oant in ôfstân fan sa'n 6 miljoen milen fan 'e sinne fuorthelle. Lykwols, de romte dy't opromme waard gau fol mei mear interplanetary stof.

De Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR)-kamera fan Parker Solar Probe joech in werjefte fan 'e CME doe't it romteskip der trochhinne gie. Yn earste ynstânsje naam de kamera in freedsum sicht fan 'e djippe romte, mar it waard gau fol mei helder ljocht doe't wispen materiaal trochgie.

De Parker Solar Probe hat wichtige ûntdekkingen dien sûnt syn lansearring yn 2018. Yn 2021 makke it har earste direkte kontakt mei de sinne's korona en hat it de sinnewyn bestudearre. Neamd nei Eugene Parker, dy't it bestean fan sinnewyn teoretisearre, foltôge de sonde syn sechsde foarby fan Venus yn augustus 2022 en sil trochgean mei it sammeljen fan nije ynsjoch oer de dynamyk fan 'e sinne tidens syn oanhâldende missy.

boarnen:

- NASA's Parker Solar Probe lost in lange mystearje oer de sinne op, NASA