In resinte stúdzje ûndersocht de hâlding fan âlders oangeande de dielname fan har sûne bern oan genomysk ûndersyk en har ferwachtings foar it weromkommen fan resultaten. It ûndersyk hie as doel om de opfettings te begripen fan âlders dy't dielnimme oan in ûndersyksnetwurk foar primêr soarch en sûne bern hiene. De stúdzje útfierd semy-strukturearre telefoanyske ynterviews mei 26 âlden, analysearjen fan de transkripsjes tematysk.

Ut de ynterviews kamen trije wichtige tema's nei foaren. It earste tema wie wjersidigens, wêrby't âlden in foarkar útdrukten foar it ûntfangen fan medysk aksjebere resultaten fan bernetiid as in wjersidich gebeart foar har dielname oan it ûndersyk. Se ferwachte ek dat se yn 'e rin fan' e tiid opnij kontakt opnommen wurde foar alle oanfoljende ynformaasje of updates. It twadde tema ûndersocht de downstream-effekten fan genetyske testen. Alders hienen hope op takomstige klinyske foardielen foar har bern, mar wiene ek soargen oer it risiko fan genetyske diskriminaasje. Se woenen derfoar soargje dat meidwaan oan genomysk ûndersyk gjin negative gefolgen hawwe soe foar de takomst fan har bern.

It tredde tema wie macht en empowerment. Guon âlders fielden har machtich troch diel te nimmen oan genomysk ûndersyk, om't it har tastien hie om previntive aksje te nimmen foar har bern en oare famyljeleden. Se seagen it as in kâns om ynformearre besluten te nimmen en mooglik potinsjele sûnensrisiko's te foarkommen. Oare âlders wiene lykwols wifkjend om de autonomy fan har bern te beheinen troch diel te nimmen oan ûndersyk dat kin resultearje yn it ûntdekken fan medyske betingsten of genetyske predisposysjes.

Begryp fan dizze hâldingen en ferwachtingen kin helpe by it ynformearjen fan dielnimmers-sintraal oanpak foar genomysk ûndersyk. Undersikers kinne dizze spanningen beskôgje by it ûntwerpen fan stúdzjes om âlderlike beslútfoarming en partisipaasje te optimalisearjen, wylst it nut fan 'e resultaten maksimalisearje. Derneist kin it oanpakken fan soargen relatearre oan genetyske diskriminaasje en it befoarderjen fan autonomy yn beslútfoarming de reewilligens fan âlders om mei te dwaan oan genomysk ûndersyk mei har sûne bern fierder ferbetterje.

boarnen:

Oarspronklik artikel: Net oanbean