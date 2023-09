Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Kopenhagen's ôfdieling Plant- en Miljeuwittenskippen hawwe in fassinearjende ûntdekking makke oer lancet-leverflukes, in soarte fan parasyt. Dizze flukes hawwe it opmerklike fermogen om mieren te kontrolearjen en se op en del gersblêden te klimmen, wat de kâns fergruttet dat de flukes troch gruttere bisten konsumeare wurde.

De libbenssyklus fan lancetleverflokken begjint as har aaien troch kij útsketten wurde en yn gers telâne komme. Slakken nimme dizze aaien yn, dêr't se har ûntwikkelje ta larven en aseksueel reprodusearje. De slakken reagearje op de besmetting troch it foarmjen fan cysten om de wjirms hinne, dy't dêrnei as slymbollen útstutsen wurde. Sûnder dat se har witte, konsumearje mieren dizze slymballen tegearre mei de wjirmlarven.

Ien kear yn in mier migrearje de larven nei de mage fan 'e mier of har harsens. Dejingen dy't it brein berikke nimme kontrôle, en befelje de mier om in gersblêd te klimmen en derop te gripen. Dit gedrach makket it makliker foar gruttere bisten om by ûngelok de mier en syn parasiten yn te nimmen. Binnen de lêste host reitsje de wjirmen en lizze aaien yn 'e lever fan' e host, en foltôgje de syklus.

Undersikers dy't ynfekteare mieren studearre yn 'e Bidstrup-bosken fan Denemarken fûnen dat temperatuer in wichtige rol spile yn' e gedrach fan 'e mieren. Op koele dagen bleauwen de mieren op it gers, mar op waarmere dagen kamen se del. Dizze observaasje suggerearret dat de wjirms foaral de mieren manipulearje yn 'e nacht en moarns oeren. De befinings beklamje de kompleksiteit fan parasytgedrach en markearje de needsaak foar fierder ûndersyk op dit gebiet.

Hoewol it seldsum is, kinne minsken soms ynfekteare wurde troch dizze parasiten. Yn sokke gefallen kinne de lever en galwegen skea lije. It is lykwols wichtich om te notearjen dat minsken net de primêre gasthear binne foar lancet-leverflukes.

boarnen:

- Universiteit fan Kopenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences

- Behavioural Ecology Journal