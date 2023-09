In mysterieuze barrens ferskowe de Dark Matter Halo fan ús Galaxy, stúdzje docht bliken

In resinte stúdzje suggerearret dat in massive blob fan ûnsichtbere tsjustere matearje in wichtige ferfoarming feroarsake hat yn 'e foarm fan ús galaxy. Wylst wittenskippers ynearsten leauden dat de Melkwei in platte skiif wie mei twa spiraalwapens, hawwe mjittingen oer de ôfrûne ieu in ûnferklearbere bûging iepenbiere. De kromming komt benammen foar by de grinzen fan 'e galaxy, wêr't bepaalde regio's dipke wylst oaren nei boppen flare, wat it in ferpletterde sombrero-úterlik jout.

Komputersimulaasjes útfierd troch ûndersikers hawwe mooglik de oarsaak efter dit ferskynsel ûntbleate. De simulaasjes hingje op in mysterieus barren dat de ôfstimming fan 'e ûnsichtbere halo fan tsjustere matearje fan ús galaxy fersteurde. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy op septimber 14th, toant twingende bewiis dat ús Galaxy is omhuld yn in tilted donkere materie halo.

Donkere matearje is in ûngrypber soart matearje dat likernôch 85% fan 'e totale matearje fan it universum útmakket. Hoewol't it net direkt ynteraksje mei ljocht en bliuwt ûnsichtber, syn gravitasjonele effekten kinne wurde waarnommen. Tsjustere matearje is ferantwurdlik foar it fersnellen fan stjerren nei bûtengewoane snelheden as se om galaktyske sintra hinne draaie, fiere stjerreljocht ferdraaie en de galaktyske halo fan 'e Molkwei foarmje.

De galaktyske halo ferwiist nei in grutte sfear fan stjerren dy't as blêden driuwe op in fiver fan tsjustere matearje, lizzend bûten de spiraalwapens fan 'e Milky Way. Resinte ûndersiken mei it romteskip Gaia fan 'e Jeropeeske Ruimte-agintskip hawwe oantoand dat de stjerren yn 'e galaktyske halo eigenaardich ferkeard binne.

Yn in besykjen om de gefolgen fan in ûnbalansearre stellêre halo foar de donkere materie-halo te begripen, brûkten astronomen komputermodellen om in jonge galaxy opnij te meitsjen dy't op 'e Milky Way liket. It model omfette in donkere materie-halo dy't 25 graden kantele relatyf oan 'e skiif. Nei it simulearjen fan de galaxy foar 5 miljard jier, ûntdutsen ûndersikers dat har model foar in grut part op ús eigen galaxy like.

De oarsaak efter de misalignment fan 'e donkere materie-halo is noch ûndúdlik. De simulaasjes útfierd troch de ûndersikers suggerearje lykwols dat it wierskynlik it resultaat is fan in massale botsing, mooglik wêrby't in oare galaxy botsing mei ús eigen. Dizze botsing koe feroarsake hawwe dat de donkere materie-halo safolle as 50 graden omheech hellet foardat se stadichoan sakke nei syn hjoeddeistige 20-graden hichte.

