Twa ûndersikers fan Oregon State University College of Engineering hawwe har krêften gearfoege mei NASA om te ferdjipjen yn 'e yntrigearjende relaasje tusken swiertekrêft en mikrobiële groei. Dorthe Wildenschild en Tala Navab-Daneshmand hawwe in subsydzje fan $ 525,000 fan 'e National Science Foundation befeilige om eksperiminten út te fieren op it International Space Station (ISS) om de formaasje en ûntwikkeling fan biofilms te ûndersykjen yn diels verzadigde boaiem en rotsen.

Biofilms, dat binne klusters fan mikro-organismen dy't hechtsje oan oerflakken en inoar, spylje in krúsjale rol yn ferskate gebieten fan stúdzje. Troch har groei yn poreuze media te ûndersykjen, wolle de ûndersikers ynsjoch krije mei wichtige maatskiplike gefolgen. Dit ûndersyk hat it potensjeel om grûnwettersanearringstechniken te ferbetterjen, wettersuveringsprosessen te ferbetterjen, en weardefolle kennis te leverjen yn boaiem- en lânbouwittenskip. Fierder beynfloedzje biofilms ek de fersmoarging fan meganyske apparaten en medyske ymplantaten.

It begripen fan it gedrach fan mikro-organismen yn mikrogravity-omstannichheden kin ek ljocht skine op har ynfloed op yngenieurde systemen en minsklike sûnens tidens romteflechten mei bemanning. Troch biofilmfoarming te ûndersykjen yn in unike omjouwing lykas it ISS, kin nije ynformaasje krigen wurde oangeande feroare mikrobieel gedrach yn 'e romte.

Begelaat troch boeiende bylden, lykas in foto fan in mar yn 't Feriene Keninkryk dy't it libbendige oranje slyk sjen litte dat ûntstiet út baktearjende oksidaasje fan izer yn grûnwetter, iepenet dit ûndersyk nije grinzen yn' e stúdzje fan mikrobiële groei. De kontrastearjende blauwe loft dy't yn it wetter wjerspegele wurdt, biedt in fisueel opfallende eftergrûn foar it kleurige slym, en tsjinnet as in oantinken oan it yntrigearjende ferskaat oan biofilms.

Troch de effekten fan swiertekrêft op biofilmfoarming te ûndersiikjen, pleatse dizze wittenskippers it paad foar baanbrekkende ûntdekkingen dy't ynfloed hawwe op in ferskaat oan fjilden sawol op ierde as yn romteferkenning. As de samples taret troch Wildenschild en Navab-Daneshmand binne klear foar lansearring nei it ISS, wachtsje wy grif op de weardefolle ynsjoch dy't se sille leverje.

