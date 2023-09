Asteroïde Bennu: NASA's OSIRIS-REx romtesonde is tichtby de levering fan monster oan ierde

NASA's OSIRIS-REx romtesonde is op 'e wei werom nei de ierde mei in samling asteroïde bits en stikken fan' e asteroïde Bennu. It romteskip waard lansearre yn 2016 en hat de ôfrûne sân jier bestege oan it sammeljen fan samples fan 'e âlde puinstapel. Bennu hat in lytse kâns om yn 'e lette 22e ieu yn botsing te kommen mei de ierde, en dêrom achte NASA it in mooglik feiligensrisiko en stjoerde OSIRIS-REx op dizze missy. It romteskip is pland om de samples te leverjen oan 'e Dugway Proving Ground fan' e ôfdieling fan definsje yn Utah op 24 septimber 2021.

Dante Lauretta, de haadûndersiker fan 'e OSIRIS-REx-missy, befêstige dat it romteskip yn goede sûnens is en klear is foar de samplelevering. Wiidweidige oefensesjes binne útfierd om de goede ôfhanneling fan 'e samples te garandearjen as se ienris de ierde berikke. Herstelteams hawwe ferskate senario's trochgien, ynklusyf it finen fan de kapsule op 'e kop of yn in plas wetter. It doel is om alle prosedueres skript te hawwen om in soepele en suksesfolle opheljen te garandearjen.

De kapsule mei de samples sil wurde ophelle troch in helikopter en ferfierd nei in spesjaal makke skjinne keamer binnen de Utah Test and Training Range. Dêrwei sil it mei fleantugen wurde ferfierd nei NASA's Johnson Space Center yn Houston, wêr't it fierdere analyze sil ûndergean.

De krekte hoemannichte asteroïde materiaal sammele troch OSIRIS-REx is ûnwis fanwege in mjitflater. It team skat dat it romteskip tusken 5.26 oant 12.34 ounces (149 oant 350 gram) Bennu hat snagged, wat de missy-eask fan 60 gram (2.1 ounces) oertreffe.

Dante Lauretta, dy't 20 jier belutsen is by it OSIRIS-REx-projekt, spruts syn opwining út om de samples úteinlik te sjen. Hy beskreau it as in surrealistyske ûnderfining en in kulminaasje fan jierren fan hurd wurk. De analyze fan 'e samples sil weardefolle ynsjoch leverje yn' e iere dagen fan 'e formaasje fan it sinnestelsel en kinne mooglik oanwizings iepenbierje oer de oarsprong fan it libben op ierde.

boarnen:

– https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

- NASA's Missy Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx).