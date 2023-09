NASA's OSIRIS-REx-probe makket definitive kursuskorreksje foardat it asteroïde-sample weromkomt nei ierde

NASA's OSIRIS-REx-sonde hat har lêste trajektkorrizearjende manoeuvre mei súkses útfierd, en bringt it ien stap tichterby it leverjen fan syn asteroïde-monster oan 'e ierde op 24 septimber. De sonde hat snein in koarte motorbrân útfierd, wat resultearre yn in snelheidsferoaring fan 7 inch (17.8 sintimeter) per minút. Dizze manoeuvre paste de lâningslokaasje fan 'e samplekapsule oan, en ferpleatst it eastlik mei hast 8 miles (12.5 kilometer) binnen de foarbepaalde lâningsône op' e Utah Test and Training Range fan 'e Definsje Department.

Dizze korreksjemanoeuvre folge op 10 septimber in krúsjale manoeuvre fan koersstelling, dy't as doel hie de samplekapsule op 24 septimber frij te litten op in hichte fan 63,000 miles (102,000 km) boppe de ierde. Op it stuit is de sonde ûngefear 1.8 miljoen myl (2.8 miljoen km) fuort fan de ierde en komt it op in snelheid fan sa'n 14,000 mph (23,000 kph).

De OSIRIS-REx-missy, dy't yn septimber 2016 lansearre mei in budzjet fan $ 1 miljard, waard stjoerd om de near-ierde asteroïde Bennu te studearjen. Nei jierren fan observaasje sammele it mei súkses sawat 8.8 ounces (250 gram) materiaal fan it oerflak fan Bennu yn oktober 2020.

By it weromkommen nei de ierde sil it monster wurde levere oan NASA's Johnson Space Center yn Houston, wêr't it sil wurde gearstald en opslein. Guon fan 'e asteroïde materialen sille wurde ferspraat oan wittenskippers wrâldwiid te bestudearjen it iere sinnestelsel en de potinsjele rol fan koalstof-rike asteroïden lykas Bennu yn it ûntstean fan it libben op ierde. Wittenskippers leauwe dat dizze asteroïden organyske ferbiningen, essensjele boustiennen foar it libben, nei de ierde kinne brocht hawwe troch âlde ynfloeden.

Wylst de weromkommende kapsule nei de ierde giet, sil it wichtichste OSIRIS-REx-romteskip syn missy trochgean. It sil trochgean nei in oare potensjeel gefaarlike asteroïde, Apophis, op in útwreide missy bekend as OSIRIS-APEX, pland foar 2029.

