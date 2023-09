NASA's OSIRIS-REx Mission Nears Earth mei kostber asteroïde Sample

NASA's OSIRIS-REx romtesonde slút op ierde mei syn weardefolle lading asteroïde-monsters. Yn in krityske manoeuvre ûntsloech it romteskip syn attitude-kontrôle thrusters, en paste syn snelheid mei 0.5 mph oan om in suksesfolle werom te garandearjen. Sûnder dizze lytse korreksje soe de sonde en syn asteroïde lading de ierde mist hawwe.

De OSIRIS-REx-missy omfettet it sammeljen fan smoargens- en grintmonsters fan 'e asteroïde Bennu, dy't sawat 1,650 feet yn' e breedte mjit. It romteskip sammele sawat 8.8 ounces (250 gram) materiaal tidens syn besite oan Bennu yn oktober 2020. Dizze kostbere samples sille yn 'e moarn fan 24 septimber yn in kapsule oan' e ierde levere wurde.

De weromkapsule wurdt ferwachte om te lânjen yn in spesifisearre gebiet fan 36 miles by 8.5 miles op 'e Utah Test and Training Range, súdwestlik fan Salt Lake City. De lâning sil sa'n 13 minuten nei de frijlitting fan 'e kapsule plakfine, wêrby't it romteskip in krekte snelheid en hoeke folget.

De sammele asteroïde-monsters sille fan ûnbidige wearde wêze foar wittenskippers wrâldwiid. Troch dizze samples te bestudearjen hoopje ûndersikers ynsjoch te krijen yn de formaasje en evolúsje fan ús sinnestelsel. Derneist kin it materiaal ljocht skine oer de rol fan koalstofrike asteroïden lykas Bennu by it leverjen fan de nedige komponinten foar it libben op ierde.

Op it stuit is it OSIRIS-REx-romteskip sa'n 4 miljoen kilometer fuort fan 'e ierde, en reizget mei in snelheid fan 14,000 mph. It missyteam kin op 17 septimber noch ien thruster-sjitten útfiere as it nedich achte wurdt. It is wichtich om te notearjen dat allinich de samplekapsule werom sil nei de ierde, wylst it romteskip har reis nei de asteroïde Apophis sil trochgean foar in útwreide missy, mei in plande oankomst yn 2029.

boarnen:

- NASA-amtners blogpost op 11 septimber

- NASA's Goddard Space Flight Center-ôfbyldingskredyt: Ierde weromtrajekt foar it OSIRIS-REx-romteskip en de samplekapsule.