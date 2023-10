Begryp fan elektroanengedrach yn smelte sâlten foar avansearre kearnreaktors

Undersikers fan it Oak Ridge National Laboratory fan 'e Department of Energy en de Universiteit fan Iowa hawwe wichtige foarútgong makke yn it begripen fan hoe't elektroanen ynteraksje mei smelte sâlten yn avansearre kearnreaktors. Troch it berekkenjen fan 'e yntroduksje fan in oerskot elektroan yn gesmolten sinkchloride sâlt te simulearjen, koene de wittenskippers trije steaten identifisearje dy't it elektroan oannimme kin.

Yn it earste senario wurdt it elektroan diel fan in molekulêre radikale besteande út twa sink-ionen. Yn it twadde senario pleatst it elektroan op ien sinkion. Yn it tredde senario wurdt it elektroan delokalisearre en diffuse ferspraat oer meardere sâltionen. Dizze befiningen binne krúsjaal foar it foarsizzen fan 'e ynfloed fan strieling op' e prestaasjes fan sâlt-oandreaune reaktors.

Molten sâltreaktors wurde beskôge as in mooglik ûntwerp foar takomstige kearnsintrales. Dêrom is it fan it grutste belang om te begripen hoe't smelte sâlten reagearje op hege strieling. De ûndersikers wiene fan doel om ljocht te bringen op it gedrach fan in elektroan yn kontakt mei de ioanen dy't in smelte sâlt foarmje.

Wylst de stúdzje net alle fragen beantwurdet, biedt it in krúsjaal útgongspunt foar fierder ûndersyk nei de ynteraksje tusken elektroanen en smelte sâlten. De ûndersikers leauwe ek dat de trije identifisearre soarten foarme troch de elektroanen op koarte termyn mooglik reagearje kinne om kompleksere te foarmjen oer langere perioaden.

De stúdzje, mei de titel "Binne smelte sâlten mei hege temperatuer reaktyf mei tefolle elektroanen? Case of ZnCl2,” waard publisearre yn The Journal of Physical Chemistry B. It waard selektearre as in ACS Editors 'Choice, wat oanjout dat it mooglik is foar breed publyk belang.

Dit ûndersyk waard útfierd as ûnderdiel fan it DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ûnder lieding fan Brookhaven National Laboratory. It ûndersyksteam is fan plan om troch te gean mei it ûndersykjen fan de effekten fan strieling op oare sâltsystemen. Harren berekkeningsûndersyk waard útfierd by DOE-brûkersfasiliteiten, ynklusyf de Compute and Data Environment for Science by Oak Ridge National Laboratory en it National Energy Research Scientific Computing Center by Lawrence Berkeley National Laboratory.

Begryp fan it gedrach fan elektroanen yn smelte sâlten is krúsjaal foar de foarútgong fan smelte sâltreaktors. It helpt de feiligens en effisjinsje fan dizze reaktors te garandearjen, dy't wurde beskôge as in kânsrike opsje foar takomstige opwekking fan kearnenerzjy.

boarnen:

- Lawrence Bernard, ORNL