The Orionid Meteor Shower: A Spectacular Celestial Event

De Orionid-meteoarenbuien, beskreaun troch NASA as ien fan 'e moaiste buien fan it jier, sil de kommende dagen in hichtepunt krije. Bekend om har helderheid en snelheid, reizgje de meteoaren fan 'e Orioniden mei in skriklike 148,000 miles per oere of 41 miles per sekonde. Guon fan dizze meteoaren litte gloeiende treinen efter dy't makke binne fan ôffal, wat taheakket oan 'e pracht fan' e himelske werjefte.

Neffens NASA sille de meteoaren wurde framed troch guon fan 'e helderste stjerren oan' e nachtlike himel, en jouwe in spektakulêre eftergrûn foar waarnimmers. De bui begûn op 26 septimber en duorret oant 22 novimber, mar it pyk wurdt ferwachte op 21 oktober. Yn dizze tiid kinne sjoggers yn moanneleaze loften ferwachtsje om sawat 23 meteoaren yn 'e oere te sjen.

De Orionide-meteoarenbui komt jierliks ​​foar as de ierde troch in gebiet fan romte giet fol mei ôffal fan Halley's Komeet. Dit pún, besteande út stofdieltsjes fan 'e komeet, is ferantwurdlik foar de ljochtstrepen dy't sjoen wurde as meteoaren as se yn botsing komme mei de atmosfear fan 'e ierde.

Om de Orionid-meteoaren te observearjen, is it it bêste om in lokaasje fuort te finen fan ljochtboarnen. It duorret sawat 30 minuten foar de eagen om har oan te passen oan it tsjuster, wêrtroch't de meteoaren better sichtber binne. Op it noardlik healrûn is it oan te rieden om plat op 'e rêch mei de fuotten nei it súdeasten te lizzen, wylst op it súdlik healrûn it oan te rieden is om jo fuotten nei it noardeasten te wizen.

It lokalisearjen fan it stjerrebyld Orion, dêr't de meteoryts syn namme oan ûntliend is, sil waarnimmers liede nei it strieljende punt yn 'e himel. Foar in mear spektakulêr útsicht is it it bêste om op syn minst 45 oant 90 graden fan Orion ôf te sjen, om't dit de meteoaren langer en yndrukwekkender meitsje sil.

Nei oktober kinne astronomy-entûsjasters útsjen nei de Leonid-meteoarenbuien yn novimber. De Leoniden, feroarsake troch ôffal fan de komeet Tempel-Tuttle, sille koart oerlaapje mei de Orioniden foardat se op 18 novimber in hichtepunt berikke.

De skientme fan meteorbuien leit yn it wûnder fan tsjûge fan himelske objekten dy't ynteraksje mei de atmosfear fan 'e ierde. It tsjinnet as in oantinken oan de wiidweidichens en pracht fan ús universum. Dus, markearje jo kalinders en meitsje jo klear om ferbjustere te wurden troch de pracht fan 'e Orionid-meteoredouche!

Definysjes:

Orionid meteor shower: In jierlikse meteor shower dy't optreedt as de ierde troch it puinspoar giet dat troch Halley's Comeet efterlitten wurdt.

Halley's Comet: In ferneamde periodike komeet dy't likernôch 76 jier duorret om de sinne te draaien.

Strieljend punt: it punt oan 'e himel dêr't meteoaren yn in meteoarenbui út lykje te ûntstean.

