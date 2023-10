Meitsje jo klear foar de Orionid Meteor Shower

Skygazers binne yn foar in traktaasje dizze moanne as de jierlikse Orionid meteor shower berikt syn hichtepunt. Dit himelske barren, dat oant 25 meteoaren per oere produseart, is ynsteld om stjerrenachters op sneontejûn en yn 'e iere oeren fan snein te verblinden. De Orioniden binne benammen spesjaal om't de meteoaren eins fragminten binne fan 'e komeet fan Halley, bekend as komeet 1P/Halley.

De komeet fan Halley is in ferneamd komeet dy't allinich om de 75 oant 76 jier fan 'e ierde ôf te sjen is. De Orionid-meteoarenbuien biedt lykwols in kâns foar minsken om jierliks ​​in stik fan 'e skiednis fan dizze komeet te sjen. Wylst de komeet fan Halley om de sinne draait, lit er in spoar fan pún op syn paad efter. As de ierde troch dit pún giet, komt it ús sfear yn mei ongelooflijke snelheden.

Dr Minjae Kim, in ûndersiker oan 'e Universiteit fan Warwick, ferklearret dat de Orionid-meteoarenbui bart tusken 2 oktober en 7 novimber, mei syn hichtepunt yn 'e nacht fan 20 op 22 oktober. De bui kin lykwols waarnommen wurde foar en nei de peak dates. Dizze dûs is net allinich bekend om syn skientme, mar ek om syn ferbining mei de komeet fan Halley.

Om tsjûge te wêzen fan 'e Orionid-meteoredouche, is alles wat jo nedich binne in dúdlike loft, geduld en in lokaasje fuort fan ljochtfersmoarging. De meteoaren sille sichtber wêze mei it bleate each yn alle dielen fan 'e himel, wêrtroch't it in wrâldwiid sichtber barren is. Oft jo op it noardlik of súdlik healrûn binne, kinne jo oant 7 novimber genietsje fan dizze himelske show.

Dus, as jo it "once-in-a-lifetime barren" miste om de komeet fan Halley te sjen, meitsje jo dan gjin soargen. De Orionid-meteoarenbuien biedt in unike kâns om tsjûge te wêzen fan it pún dat efterlitten is troch dizze ferneamde komeet en genietsje fan 'e skientme fan' e nachtlike himel.

boarnen:

- Nina Massey, PA Wittenskipskorrespondint