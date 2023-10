De Orionid Meteor Shower sil op 21 oktober in hichtepunt krije: hoe't it te belibjen

De Orionid-meteoarenbuien, dy't op it stuit plakfynt en duorret oant 7 novimber, sil ynkoarten syn hichtepunt berikke op 21 oktober. Dit jierlikse himelske evenemint biedt in spektakulêre werjefte fan sjittende stjerren dy't de nachthimel ferljochtsje. De bui is ûntstien út de oerbliuwsels fan Halley's Comet, in ferneamde komeet dy't om de 75-76 jier om de sinne draait.

De oarsprong fan 'e meteoarenbuien kin weromfierd wurde nei de lytse fragminten dy't ôfbrekke fan 'e komeet fan Halley as it troch de romte reizget. Dizze fragminten foarmje in spoar fan stof en iisdiel, dy't úteinlik de sfear fan 'e ierde ynkomt mei in ferrassende snelheid fan sawat 41 kilometer per sekonde. As dizze dieltsjes botse mei de atmosfear fan 'e ierde, baarne se op troch wriuwing mei de loft, wêrtroch't de ljochte strepen fan ljocht ûntstiet dy't karakterisearje mei meteoorbuien.

De komeet fan Halley jout oanlieding ta net ien, mar twa jierlikse meteorbuien. Dat komt om't de baan fan 'e komeet op twa ferskillende punten nau snijt mei de baan fan 'e ierde. It earste punt liedt begjin maaie nei de Eta Aquarids-meteoarenbui, wylst it twadde punt no, yn 'e midden oant it lêste diel fan oktober, de Orionid-meteoarenbui opkomt.

Om tsjûge te wêzen fan dit skitterende display, is gjin spesjale apparatuer nedich. It bleate each is genôch om de sjittende stjerren te besjen. In geunstige himelske ôfstimming dit jier betsjut dat de moanne de sjochûnderfining net sil bemuoie yn 'e prime oeren foar moarn. Foar dyjingen dy't yn sawol it noardlik as it súdlik healrûn wenje, sille d'r genôch mooglikheden wêze om de meteoaren te sjen.

Guon oanrikkemandearre plakken om te genietsjen fan de Orionid meteor shower omfetsje New York, Miami, Los Angeles, Atlanta en Noard-Kalifornje. Fan dizze lokaasjes wurdt ferwachte dat se geunstige besjochbetingsten hawwe, mei minimale bewolking en beheinde ljochtfersmoarging.

Om de besjenûnderfining te optimalisearjen, fine jo in swak ferljochte bûtengebiet fuort fan strjitljochten en wenferljochting. Orientearje josels om nei it súdeasten (foar dyjingen op it noardlik healrûn) of noardeasten (foar dyjingen op it súdlik healrûn). It duorret sawat 30 minuten om nei de loft te sjen foar de eagen om meteoaren oan te passen en te ûntdekken. Om folslein te genietsjen fan 'e meteoarenbuien, wurdt it advisearre om net allinich te fokusjen op it strieljende punt fan 'e Orioniden, de stjer Betelgeuse.

Dus, markearje jo kalinders foar it hichtepunt fan 'e Orionid-meteoredouche op 21 oktober, en meitsje jo klear foar in adembenemende himelske show dy't allinich de natuer kin leverje.

Definysjes:

- Meteor shower: Celestial barrens karakterisearre troch in oerfloed fan meteoaren dy't ferskine yn 'e nachtlike himel oer in relatyf koarte perioade. Meteoaren, ek wol "sjittende stjerren" neamd, materialisearje as dieltsjes fan kometen of asteroïden de sfear fan 'e ierde yngeane en ferdampe troch wriuwing.

– Halley's Comet: In ferneamde komeet dy't elke 75-76 jier om de sinne draait. It jout oanlieding ta twa jierlikse meteorytten: de Eta Aquarids yn begjin maaie en de Orionide meteorytten yn oktober.

