Meitsje jo klear foar de Orionid Meteor Show dit wykein

Mis de spektakulêre Orionid-meteoarenbuien dit wykein net. De bui wurdt ferwachte dat se snein om 8 oere ET in hichtepunt sille hawwe, mar sichtbere meteoaren sille it hiele wykein oer de himel streakje mei in snelheid fan 10 oant 20 per oere. De bêste tiid om in meteoar te spotten sil wêze yn 'e iere oeren fan' e moarn, as de strieling, of it punt dêr't de meteoaren lykje te ûntstean út, is op syn heechst.

Om de bêste kâns te hawwen om in meteoar te spotten, riede saakkundigen foar om op syn minst 10 oant 20 minuten nei bûten te gean foardat jo stjerren sjen om jo eagen oan te passen oan it lege ljocht. It is ek ideaal om in plak fuort te finen fan ljochtfersmoarging mei in dúdlik sicht op 'e tsjustere loft.

De Orionid-meteoarenbui wurdt feroarsake troch ôffal fan komeet Halley, ien fan 'e bekendste kometen. Wylst de komeet pas yn 2061 sichtber is, lit er in spoar fan pún efterlitte dat de ierde elk jier trochgiet, wat resulteart yn de Orioniden. De stofkorrels fan 'e komeet reizgje fluch en ferdampe as se de sfear yngeane, en meitsje de ljochte strepen dy't sjoen wurde as meteoaren. De Orioniden binne bekend om har helderheid en snelle beweging.

Nei de top fan 'e Orioniden binne d'r dit jier noch fiif oare meteoorbuien te fangen, wêrûnder de Súdlike Tauriden, Noardlike Tauriden, Leoniden, Geminiden en Ursiden. Derneist binne d'r trije folle moannen oer yn 2023 - de Hunter's moon, Beaver moon, en Cold moon.

Dit wykein is de perfekte kâns om de skientme fan it universum te tsjûgjen en te fernuverjen oer de himelske wûnders hjirboppe. Mis de Orionid-meteoredouche net, in skitterende werjefte dy't ús tinkt oan 'e âlde oarsprong fan ús sinnestelsel.

boarnen:

- CNN

- EarthSky

- American Meteor Society

- NASA