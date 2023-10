Meitsje jo klear foar de spektakulêre Orionid Meteor Show dit wykein

As jo ​​​​op syk binne nei in skitterende himelske show, ferjit dan net dit wykein op te sykjen om in glimp te fangen fan 'e Orionid-meteoarenbuien. De bui is ynsteld om peak om 8 oere ET op snein, mar sichtbere meteoaren kinne sjoen wurde streaking oer de loft it hiele wykein lang, mei in taryf fan 10 oant 20 meteoaren per oere. Dit astronomyske barren kin nachts fan elk diel fan 'e wrâld sjoen wurde.

Om jo kânsen te maksimalisearjen om in meteoar te spotten, wurdt it oanrikkemandearre om yn 'e iere oeren fan'e moarn út te wêzen. De strieling, dat is it punt wêr't de meteoaren lykje te ûntstean, sil om 2 oere op syn heechst wêze yn elke tiidsône. Dr Ashley King, in planetêre wittenskipsûndersiker by it Natural History Museum yn Londen, suggerearret lykwols dat meteoaren begjinne te ferskinen sa gau as it tsjuster wurdt.

Ien faktor om te beskôgjen is de faze fan 'e moanne tidens dit evenemint. Dit wykein sil de moanne yn syn earste kertierfaze wêze en sil de moanne middernacht ûndergean. Neffens de American Meteor Society kin it ljocht fan 'e moanne in bytsje ynterferearje mei it sichtberens fan meteoaren. King advisearret te wachtsjen op 'e moanne om te setten foar optimale sichtbetingsten. Sels as jo yn in stêd binne mei ljochtfersmoarging, moatte jo noch mei in bytsje geduld in pear meteoaren sjen kinne.

De Orionide-meteoarenbui komt jierliks ​​foar as de ierde troch it puin giet dat efterlitten wurdt troch de komeet fan Halley. As de fragminten de sfear fan 'e ierde yngeane, meitsje se skitterende strepen fan ljocht yn 'e loft. Dizze meteoarenbui is neamd nei it stjerrebyld Orion, wêrfan't de meteoaren lykje te strieljen.

Mis dizze kâns net om de prachtige werjefte fan it fjoerwurk fan 'e natuer te sjen. Fyn in tsjuster plak fuort fan 'e ljochten fan' e stêd, lizze werom, en genietsje fan 'e betoverende show makke troch de Orionid meteoredouche.

boarnen:

- EarthSky

- American Meteor Society