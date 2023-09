Understeande de oergong fan spontaan nei opsetlik gedrach yn berntsjes

Undersikers fan 'e Florida Atlantic University hawwe ljocht makke oer it proses fan hoe't berntsjes oergean fan spontaan nei opsetlik gedrach. Troch in stúdzje dy't rjochte op minsklike poppen, fûnen de wittenskippers dat doe't pjutten realisearre dat har aksjes in mobyl feroarsake, se waarden hieltyd mear stimulearre om te bewegen, wat resultearre yn in positive feedback-loop.

De stúdzje befette it ferbinen fan 'e fuotten fan' e bern oan in babymobyl op 'e wieg. Elke beweging fan 'e poppen foet feroarsake de mobyl om te bewegen, wat op har beurt de poppen stimulearre om noch mear te bewegen. Dizze positive feedback markearre de oarsaak-en-effekt relaasje tusken it bern en de mobyl. De ûndersikers observearre dat it momint fan realisaasje, markearre troch in abrupte ferheging fan it taryf fan bernebeweging, de "berte fan buro" fertsjintwurdige.

Troch it mjitten fan de bewegingen fan sawol de poppen as de mobyl, ûntdutsen de ûndersikers dynamyske en koördinearjende funksjes fan dit momint. De stúdzje frame "agintskip" as in opkommende eigendom fan 'e funksjonele keppeling fan it organisme en it miljeu. It suggerearre dat buro ûntstiet troch in sels-organisearjend proses karakterisearre troch sawol beweging as stilte, it jaan fan betsjuttingsfolle ynformaasje oan pjutten as se de wrâld ferkenne.

Scott Kelso, de senior auteur fan 'e stúdzje, markearre dat pjutten yn steat binne om dingen mei opsetsin te meitsjen troch de koördinaasjedynamyk fan beweging en stilte. De stúdzje beklamme ek dat de ûntdekking oandreaun troch agintskip observabele skaaimerken hat, dy't waarden identifisearre troch de ûnderskate klusters yn 'e timing en mjitte fan ûntdekking fan bursts fan berneaktiviteit.

Dit ûndersyk foeget ta oan ús begryp fan 'e iere ûntwikkeling fan opsetlik gedrach by minsken. It suggerearret dat pjutten fan jongs ôf yn steat binne om de kausale krêften yn har omjouwing te erkennen en de wrâld mei opsetsin te navigearjen.

boarnen:

- Florida Atlantyske Universiteit

- De stúdzje publisearre yn it tydskrift Developmental Science