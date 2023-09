In nij mozayk ûntbleatet ungewoane detail fan Shackleton-krater op 'e súdpoal fan 'e moanne

NASA hat in nije mozaïekôfbylding frijlitten fan 'e Shackleton-krater, in permanint skaadde ynslachkrater dy't yn 'e súdpoal fan 'e moanne leit. Dit byld, makke troch de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en de ShadowCam-teams, jout in seldsum en detaillearre werjefte fan 'e krater.

De LROC, dy't sûnt 2009 om de moanne rûn, en de ShadowCam, in ynstrumint oan board fan it Korea Aerospace Research Institute-romteskip mei de namme Danuri, lansearre yn augustus 2022, hawwe elk har unike funksjes foar it besjen fan 'e moanne. De LROC is ûntworpen om te operearjen yn omstannichheden mei leech ljocht, mar hat beheinde mooglikheid om skaadgebieten te fotografearjen dy't nea direkte sinneljocht krije. Oan 'e oare kant is de ShadowCam 200 kear ljochtgefoeliger as de LROC, en fertrout op sinneljocht dat reflektearre wurdt fan' e geologyske skaaimerken fan 'e moanne of de ierde om bylden te fangen yn swak ferljochte regio's.

It resinte mozaïek is makke troch it kombinearjen fan bylden fan dizze twa kamera's, wêrtroch in wiidweidich sicht is fan sawol de helderste as tsjusterste dielen fan 'e moanne. De Shackleton-krater, karakterisearre troch syn permanint skaadde flier, is foar mear as 90% fan it jier op trije punten op syn râne foar in part sinneferljochte, troch de lichte helling fan 'e moanneas. It wurdt leaud dat dizze skaadgebieten mooglik reservoirs fan wetteriis kinne hawwe, in ûnskatbere boarne foar takomstige bemanningsmissys nei de moanne.

NASA markearre ek dat dizze heul ferljochte regio's yn 'e Shackleton-krater kinne wurde brûkt om sinne-enerzjy te benutten foar in basiskamp tidens takomstige misjes, mei reizen nei de skaadgebieten om de krater mei lege temperatuer te ûndersykjen. Derneist biedt de moanne súdpoal konstante kommunikaasje mei de ierde, wêrtroch it in ideale lokaasje is foar ferkenning.

De frijlitting fan dit detaillearre byld fan 'e Shackleton-krater jout ûndersikers weardefolle ynsjoch en in better begryp fan 'e geology fan 'e moanne. It makket ek it paad foar takomstige ferkenning en gebrûk fan 'e boarnen fan' e moanne troch minsklike misjes.

