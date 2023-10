De bemanning fan 'e ekspedysje 70 fan it International Space Station (ISS) hat dwaande west mei it útfieren fan ferskate wittenskiplike stúdzjes en ûnderhâldstaken. It ISS, in grut romteskip yn in baan om de ierde, tsjinnet as ûndersykslaboratoarium en romtehaven foar ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning. It is sûnt 2000 kontinu beset troch rotearjende bemanningen fan astronauten en kosmonauten fan oer de hiele wrâld.

Ien fan 'e ûndersiken dy't útfierd wurde is DNA-analyse, dy't helpt om bemanningen en romtefarders feilich te hâlden mei minder ôfhinklikens fan ierde. Astronaut Jasmin Moghbeli brûkte in draachbere DNA-sequencer om baktearjes te identifisearjen út stasjonswettermonsters. Dizze technologystúdzje sil bydrage oan NASA's plannen foar takomstige misjes nei de moanne, Mars en fierder.

In oare stúdzje omfettet it brûken fan wearables om de sûnens fan in astronaut te kontrolearjen. Astronaut Moghbeli droech in Bio-Monitor-vest en kopbân foar in sesje fan 48 oeren om har fermogen te testen om sûnens te kontrolearjen, wylst se minimal ynterferearje mei deistige aktiviteiten.

Kommandant Andreas Mogensen fan it European Space Agency (ESA) wurke yn 'e koepel, testen fan in avansearre kamera's fermogen om de tongerbuien fan' e ierde en har elektryske aktiviteit te observearjen. De sammele gegevens kinne atmosfearyske kennis ferbetterje en liede ta takomstige romteapplikaasjes.

Routinekontrôles en ûnderhâldstaken waarden ek útfierd. Bygelyks, NASA Flight Engineer Loral O'Hara fotografearre need hardware, kontrolearre har bloeddruk, en deinstallearre komponinten út in romtepak. Astronaut Satoshi Furukawa fan JAXA ferfong filters yn 'e Life Science Glovebox en ruile samplekassetten yn it Materials Science Laboratory.

De bemanning is ek tariede op in spacewalk, dy't pland is foar 2 oere Eastern Daylight Time. Kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai sille de spacewalk útfiere, dy't ferskate taken bûten it ISS omfettet.

Dizze oanhâldende stúdzjes en taken drage by oan ús begryp fan romte sûnens, ierdwittenskip, en it ûnderhâld fan it International Space Station.

boarnen:

- Ynternasjonaal romtestasjon (ISS): NASA

- DNA: Britannica

- Mars: NASA

- ESA: European Space Agency

- JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency

- EDT: TimeandDate.com