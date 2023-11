De fassinearjende wrâld fan kometen en asteroïden

Kometen en asteroïden, twa yntrigearjende himellichems dy't wittenskippers en astronomen ieuwenlang boeie hawwe. Dizze fragminten fan rots en iis jouwe ús weardefolle ynsjoch yn 'e skiednis en gearstalling fan ús sinnestelsel. Yn dit artikel sille wy ferdjipje yn 'e ferskate aspekten fan kometen en asteroïden, ljocht skine op har oarsprong en de weardefolle kennis dy't se hawwe.

Kometen, faak oantsjutten as "smoarge snieballen", binne izige lichems dy't om de sinne draaie. Se besteane út in fêste kearn omjûn troch in gloeiende koma en in sturt. As de komeet de sinne benaderet, soarget de waarmte foar ferdamping fan 'e iis, wêrtroch't de koma en de sturt ûntstiet dy't kometen har betûft uterlik jouwe. Wylst kometen benammen út wetteriis besteane, befetsje se ek oare flechtige stoffen lykas koaldiokside, metaan en ammoniak.

Asteroïden, oan 'e oare kant, binne rotsige oerbliuwsels dy't oerbleaun binne fan 'e iere formaasje fan it sinnestelsel. Se ferskille yn grutte, fariearjend fan lytse stiennen oant gigantyske massa's fan ferskate hûndert kilometer yn diameter. De measte asteroïden wurde fûn yn 'e asteroïderiem, in regio dy't leit tusken de banen fan Mars en Jupiter. Guon asteroïden hawwe lykwols eksintrike banen dy't se tichter by de ierde bringe, wêrtroch't se potinsjele doelen binne foar takomstige ferkenning.

FAQ:

F: Hoe binne kometen en asteroïden oars?

A: Kometen binne izige lichems dy't ferdampe as se de sinne benaderje, wylst asteroïden rotsige oerbliuwsels binne dy't oerbleaun binne fan 'e iere formaasje fan it sinnestelsel.

F: Wêr binne kometen fan makke?

A: Kometen binne benammen gearstald út wetteriis, mar se befetsje ek oare flechtige stoffen lykas koaldiokside, metaan en ammoniak.

F: Wêr binne de measte asteroïden fûn?

A: De measte asteroïden sitte yn 'e asteroïderiem, in regio tusken de banen fan Mars en Jupiter.