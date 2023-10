It grutte gemyske universum: it Unbekende ûndersykje

Wittenskippers skatte dat d'r miljarden gemyske ferbiningen yn it universum binne, mei mar 1% fan har identifisearre oant no ta. Dizze net ûntdutsen ferbiningen hawwe it potensjeel om problemen oan te pakken lykas ferwidering fan broeikasgassen en medyske trochbraken.

Doe't Dmitri Mendeleev it periodyk systeem fan eleminten yn 1869 útfûn, begûnen wittenskippers de gemikaliën te ûntdekken dy't de moderne wrâld foarmje. Wylst eleminten binne opboud út ien soarte fan atoom, gemyske ferbiningen besteane út twa of mear atomen. Guon ferbiningen komme natuerlik foar, lykas wetter (makke fan wetterstof en soerstof), wylst oaren wurde makke troch laboratoariumeksperiminten en produksjeprosessen, lykas nylon.

Om de gruttens fan it gemyske universum te begripen, moatte wy it oantal mooglike gemyske ferbiningen beskôgje dy't kinne wurde foarme mei de 118 bekende eleminten. Begjinnend mei twa-atomige ferbiningen binne d'r 6,903 mooglike kombinaasjes. Trije-atomige ferbiningen nûmer sawat 1.6 miljoen, en as ferbiningen komplekser wurde, soene wy ​​elkenien op ierde nedich hawwe om al dizze kombinaasjes te meitsjen, ferskate kearen. De gearstalde struktuer en stabiliteit drage lykwols by oan de kompleksiteit en muoite fan har synteze.

De grutste gemyske ferbining makke oant no ta hat hast 3 miljoen atomen en har funksje is noch ûnbekend. Dochs wurde ferlykbere ferbiningen brûkt om kankermedisinen yn it lichem te beskermjen oant se har doelplak berikke.

Hoewol d'r regels binne foar skiekunde, kinne se bûgd wurde, wat fierdere mooglikheden meitsje foar gemyske ferbiningen. Sels aadlike gassen, typysk net-reaktyf, kinne ferbiningen foarmje ûnder bepaalde omstannichheden. Ekstreme omjouwings, lykas betingsten foar djippe romte, wreidzje it ryk fan mooglike ferbiningen út. Koalstof, dat typysk graach oan ien oant fjouwer oare atomen hechte wurdt, kin tydlik oan fiif atomen bine, lykas in bus mei in maksimum kapasiteit fan fjouwer koart mear passazjiers kin.

Skiekundigen besteegje har karriêre faak troch oan it besykjen fan ferbiningen te meitsjen dy't tradisjonele gemyske regels útdaagje, soms slagje yn har ynspanningen. Se ûndersiikje ek oft bepaalde ferbiningen allinich kinne bestean yn romte of ekstreme omjouwings, lykas hydrothermale vents op 'e oseaanflier.

By it sykjen nei nije ferbiningen sjogge wittenskippers faak nei besibbe ferbiningen as gemyske reaksjes. Troch bekende ferbiningen te feroarjen of nije útgongsmaterialen te brûken yn bekende reaksjes, kinne se sykje nei "bekende ûnbekenden." It ferkennen fan 'e natuerlike wrâld hat ek laat ta wichtige ûntdekkingen, lykas de identifikaasje fan penisilline yn 1928 doe't Alexander Fleming syn antibakteriële eigenskippen observearre.

De struktuer fan ferbiningen begripe is krúsjaal by it ûntdekken fan har eigenskippen en it sykjen nei ferlykbere ferbiningen. De útfining fan röntgentechniken, lykas dy ûntwikkele troch Dorothy Crowfoot Hodgkin, hat it makliker makke om de struktuer fan nije ferbiningen te bepalen. No, mear as ea, hawwe ûndersikers de ark om te ferdjipjen yn 'e ûnbekende djipten fan it gemyske universum.

boarnen:

- "Bekentenissen fan in skiekundige: ik meitsje molekulen dy't net moatte bestean."

- Persoanlike kennis en ûndersyk.