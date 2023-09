Alde houten struktuer, rûsd mear as 475,000 jier âld te wêzen, ûntdutsen yn Afrika

Undersikers hawwe ûntdutsen wat de âldst bekende houten struktuer fan 'e wrâld liket te wêzen oan 'e igge fan 'e rivier de Kalambo yn Sambia en Tanzania. Dizze struktuer, rûsd op mear as 475,000 jier âld, is foarôfgeand oan it ûntstean fan moderne minsken. De regeling fan logs waard makke troch it foarmjen fan twa logs mei skerpe stiennen ark en kin tsjinne hawwe as in kuierpaad of platfoarm foar minsklike foarâlden dy't yn it gebiet wennen.

Marken op 'e logs jouwe oan dat se snijden, hakken en skrape waarden mei ferskate stiennen ark fûn op' e side. In bushwillow log leit boppe op in oar log, befeilige troch in grutte omkearde U-foarmige notch. Professor Larry Barham, de liedende argeolooch fan 'e Universiteit fan Liverpool, is fan betinken dat de struktuer diel wêze koe fan in kuierpaad, in stifting foar in platfoarm, of sels in plak foar opslach of ûnderdak.

De houten items ûntdutsen op it plak waarden datearre op syn minst 476,000 jier âld, goed foar it ûntstean fan Homo sapiens. It is wierskynlik dat Homo heidelbergensis, in foarrinner fan moderne minsken, dizze struktuer makke. De ûntdekking is wichtich om't hout selden foar sokke lange perioaden oerlibbet, mar de wetteroerlêste sediminten by Kalambo Falls holpen it hout te behâlden.

Njonken de logstruktuer waarden oare houten items fûn, wêrûnder in graafstok, in wig, in spjalte tûke dy't mooglik diel útmakke hat fan in trap, en in blok dy't oan beide úteinen snije. Dizze fynsten suggerearje dat iere minsken grutskalige materialen brûkten, lykas stien en hout, om har omjouwing te foarmjen en te transformearjen.

De ûndersikers binne fan plan om troch te gean mei opgravings op it plak en hoopje mei de Zambyske regearing te wurkjen om Kalambo Falls te erkennen as in UNESCO-wrâlderfgoedplak. Dr Sonia Harmand fan Stony Brook University beskreau de ûntdekking as baanbrekkend, en beklamme har wearde yn it fergrutsjen fan ús begryp fan it gebrûk fan organyske materialen yn 'e iere minsklike evolúsje.

