Paleontology-tema keunst ûntwikkelet yn in gearwurking tusken minsklike keunstners en digitale ark. Tradisjonele paleo-artysten dy't keunst meitsje sûnder help fan technology wurde seldsum op it fjild. Ien sa'n keunstner, Jan Vriesen, is spesjalisearre yn it meitsjen fan prehistoaryske eftergrûnen foar museum-eksposysjes en hat gearwurke mei ynstellings lykas it Denver Museum of Nature and Science en it American Museum of Natural History.

Nettsjinsteande syn 81-jierrige leeftyd bliuwt Vriesen opdrachten ferfolje foar dyjingen dy't syn talint foar it ferbyldzjen fan it fiere ferline wurdearje. Hy wurket gear mei geologen en paleontologen om mei de hân skildere sênes te meitsjen dy't âlde lânskippen ta libben bringe. Koartlyn foltôge Vriesen in pear skilderijen dy't in ferneamde fossile groeve ôfbylde sa't dy 150 miljoen jier lyn ferskynde, en in sêne út 'e Jurassic Morrison Formaasje sa't it der nei alle gedachten 145 miljoen jier lyn útseach.

Dizze skilderijen waarden makke yn opdracht fan geolooch Bob Raynolds, dy't se kado jaan woe oan de non-profit organisaasje Friends of Dinosaur Ridge. De skilderijen litte de âlde lânskippen sjen dy't de ynspanningen foar behâld fan 'e organisaasje ynspireare, dy't as doel hat fossile plakken te beskermjen en edukative programma's foar it publyk te leverjen.

De nije skilderijen sille wurde werjûn yn it Dinosaur Ridge Discovery Center, wêrtroch besikers kinne yntinke hoe't it gebiet wie doe't it waard bewenne troch dinosaurussen. Dinosaur Ridge, oankocht troch Jefferson County Open Space yn 1973, wurdt oanwiisd as de Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen is in Kanadeeske keunstner dy't no yn Minnesota wennet mei syn frou en húsdieren. Syn ynfal yn paleokunst begon yn 'e jierren '1970 doe't hy in projekt oernaam yn it Royal British Columbia Museum. Sûnt dy tiid hat er erkenning op it fjild krigen.

Wylst Vriesen de foarkar hat foar tradisjonele keunstmetoaden, erkent er de ynfloed fan technology op syn mêd. Hy makket grapkes oer it wêzen fan in "Neandertaler" as it giet om kompjûterwurk, mar begrypt dat digitale feardigens yn 'e sektor hieltyd mear wurdearre wurde.

Oer it algemien wurdt keunst mei as tema paleontology in gearwurking wurden tusken minsklike kreativiteit en digitale ark, wêrtroch keunstners as Jan Vriesen it fiere ferline ta libben bringe kinne mei harren talint en ferbylding.

boarnen:

- Freonen fan Dinosaur Ridge (PRNewswire)

- Dinosaur Ridge Discovery Center