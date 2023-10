Hoe't de âlde Grykske myte fan Prometheus ús moderne realiteit wjerspegelet

Prometheus, de Titan dy't fjoer stiel fan 'e goaden en joech it oan 'e minske, hat lang tsjinne as in symboal fan foarútgong en gefaar. Ut it perspektyf fan 'e mytology wurdt hy sjoen as in emansipator, dy't om 'e wille fan' e minskheid yn opstân komt tsjin de tiranny fan Zeus. Yn ús moderne wrâld nimt Prometheus lykwols in oare betsjutting oan.

De Yndustriële Revolúsje markearre in kearpunt dêr't de krêft fan fjoer en technology waard sawol in boarne fan gloarje en ramp. Mary Shelley's roman "Frankenstein", mei de ûndertitel "The Modern Prometheus", markearre de hubris en idealisme fan 'e skepper fan it meunster. Yn dizze kontekst fertsjintwurdiget Prometheus ús kapasiteit foar selsfernieling en de gefaren fan technologyske overreach.

Yn 'e ôfrûne jierren hat Prometheus in oplibbing yn' e populêre kultuer belibbe, wat ús ambivalinsje foar technology en de gefolgen dêrfan reflektearret. Christopher Nolan syn film "Oppenheimer" lûkt in parallel tusken de straf dy't troch de mytyske Prometheus en J. Robert Oppenheimer, faaks beskôge as de heit fan de atoombom. De analogy wurdt fierder ûndersocht yn Annie Dorsen's teaterstik "Prometheus Firebringer", dat in foarsichtich ferhaal weeft oer ús ôfhinklikens fan keunstmjittige yntelliginsje.

Benjamín Labatut syn roman "The Maniac" dûkt yn it libben fan John von Neumann, in pionier fan keunstmjittige yntelliginsje en spultsje teory, dy't ek wurdt fergelike mei Prometheus. Labatut syn boek, klassifisearre as fiksje, besiket te meitsjen fan in nije mytology foar de moderne wrâld, tekening op echte minsken en harren ideeën.

Sawol Oppenheimer as von Neumann, dy't nau gearwurken tidens it Manhattan Project, fertsjintwurdigje de konverginsje fan sjeny en de mooglikheid fan minsklike ferneatiging. Harren wurk oer kwantumteory en de atoombom lit sjen hoe't abstraksje in taastbere realiteit wurdt mei katastrofale gefolgen.

Wylst de destruktive krêft fan dizze technologyen evident is, leit it yntellektuele drama yn hoe't dizze abstrakte begripen konkrete manifestaasjes wurde. Oppenheimer's rol yn 'e ûntwikkeling fan' e atoombom tsjinnet as in bewiis fan konsept foar kwantumteory. Syn straf, krekt as dy fan 'e mytyske Prometheus, komt net fan 'e goaden, mar fan 'e ûntfangers fan syn jefte.

It ferhaal fan Prometheus resonearret mei ús hjoeddeistige realiteit, om't ús groeiende ôfhinklikens fan technology sawol foarútgong as gefaar bringt. De karren dy't wy meitsje yn ús stribjen nei kennis en macht kinne fiergeande gefolgen hawwe. De myte fan Prometheus tsjinnet as in warskôgingsferhaal, en herinnert ús om de etyske gefolgen fan ús hannelingen en it potinsjeel foar selsfernieling te beskôgjen.

