Yn it lêste boek fan Simon Schama, "Bûtenlânske lichems," dûkt hy yn 'e wrâld fan pandemy's ferline en hjoed, en markeart de lessen dy't wy hawwe leard, lykas dejingen dy't wy noch moatte begripe. It boek rjochtet him benammen op it libben en wurk fan Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, in wittenskipper dy't yn 'e lette 19e en iere 20e iuw selsmakke faksins ûntwikkele om cholera en bubonyske pest te bestriden.

It skriuwen fan Schama nimt lêzers mei op in boeiende reis troch it libben fan Haffkine, fan syn iere ûnderfiningen dy't syn mienskip ferdigenje tsjin Russyske pogroms oant syn oplieding oan it prestisjeuze Pasteur Institute yn Frankryk. It wie it faksin fan Haffkine dat him yn 1893 nei Yndia brocht, dêr't er tsjûge wie fan it opmerklike súkses by it bestriden fan kolera. Letter soe hy noch gruttere triomf berikke mei in faksin om bubonyske pest út te roegjen.

De skriuwer beskriuwt mei boeiend detail it sekuere proses dat Haffkine brûkte om it pestfaksin te meitsjen, fan it útlûken fan floeistoffen oant it kultivearjen fan de bazillen yn geitebouillon. Nettsjinsteande de wichtige bydragen fan Haffkine oan folkssûnens yn Yndia, waarden Britske koloniale autoriteiten him úteinlik wurch. Se hiene har fertroud op agressiverere maatregels, lykas it ferneatigjen fan doarpen en it ferdriuwen fan autochtoanen, dy't faaks net effektyf bliken. It súkses fan in bûtenlanner as Haffkine wie in klap foar har grutskens, wat late ta syn úteinlike fertrek út Yndia.

Wylst Schama wat tangentiale ekskurzjes en ekstra ferhalen omfettet, skynt syn bewûndering foar Haffkine troch. It boek slút ôf mei in stypjende notysje foar Anthony Fauci en in ferrassende refleksje oer de rol fan it blauwe bloed fan 'e hoefkrab yn' e faksinproduksje.

It wurk fan Schama ropt wichtige fragen op oer de krêft fan wittenskip by it bestriden fan pandemyen en de rol fan minsken yn har eigen ferneatiging. Nettsjinsteande ús foarútgong beweart de skriuwer dat it ús eigen aksjes is, lykas kearnwapens en klimaatferoaring, dy't in gruttere bedriging foar it minskdom foarmje.

"Bûtenlânske lichems" tsjinnet as in testamint foar it opmerklike libben en prestaasjes fan Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Troch dizze biografy markeart Simon Schama de enoarme ynfloed dy't yndividuele wittenskippers kinne hawwe yn it gesicht fan wrâldwide sûnenskrisen.

boarnen:

- Schama, Simon. "Bûtenlânske lichems: pandemy, faksinen, en de sûnens fan folken."

- Winchester, Simon. "Witte wat wy witte."