In oprop om de folgjende Landed Meteorite fan Nij-Seelân te finen

In Whangārei-man, Brendon Reid, hie in ferrassende sighting fan in "massive fjoerbal" wylst hy nachts let by syn hûs televyzje seach. Yntrigearre troch it sicht, Reid gie online en ûntduts fireballs.nz, in webside dy't ynformaasje jout oer meteoriten en lit minsken har waarnimmingen rapportearje. Hy uploade syn waarnimming en krige in e-post fan James Scott, in heechlearaar oan 'e Otago University Department of Geology, dy't befêstige dat wat Reid sjoen hie yndie in meteoryt wie.

Dizze moeting joech Reid syn belangstelling foar meteoriten, en hy besleat om belutsen te wurden by it Fireballs Aotearoa-projekt ûnder lieding fan Scott. Reid hat no in fjoerbalkamera yn syn hûs ynstalleare, dy't aktiviteiten yn 'e nachtlike himel registrearret en de gegevens nei Otago University stjoert. De hoop is om de folgjende meteoryt te lokalisearjen dy't yn Nij-Seelân lânet mei dizze fjoerballkamera's, dy't meteoaren triangulearje kinne. Scott ferklearre dat Nij-Seelân yn 'e ôfrûne 160 jier njoggen bekende meteoriten hie, wêrfan mar twa fallen wiene (direkt nei lâning sammele). De oerbleaune sân binne tafallich fûn.

It ûntbrekken fan in sintraal rapportaazjesysteem foar fjoerballen hat it finen fan fallen meteoriten útdaagjend makke. Scott beklamme de needsaak foar mear kamera's, benammen yn gebieten mei grutte dekkingsgaten lykas Northland. Op 12 desimber sil it Nij-Seelânske netwurk in unike kâns hawwe om tsjûge te wêzen fan 'e earste meteorregen dy't ferbûn is mei komeet 469/Wirtanen. Minsken dy't ynteressearre binne om mei te dwaan oan it projekt kinne har oanmelde op de webside fireballs.nz. Ready-to-go-kamera's binne te keap foar $ 550, en dielnimmers hawwe allinich tagong nedich ta in standert muorre-socket, goede Wi-Fi, en in manier om de kamera te ferbinen mei har gebou.

It doel is net allinich om meteoriten yn Nij-Seelân te lokalisearjen, mar ek om weardefolle ynformaasje te sammeljen oer de formaasje en evolúsje fan it sinnestelsel. Dizze rotsen jouwe ynsjoch yn 'e iere stadia fan it sinnestelsel en syn ûntwikkeling oer de tiid.

boarnen:

- Fireballs Aotearoa projekt troch Otago University Department of Geology

- Professor James Scott, Otago University Department of Geology

- webside fireballs.nz